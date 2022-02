Od 1 marca znosimy wszystkie obostrzenia. Obowiązywać będą wyłącznie te, które są niezbędnie konieczne – poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Wciąż obowiązywać będzie zakrywania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych. "Zostają tylko te restrykcje, które mają charakter czysto epidemiczny" - dodał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w KPRM w Warszawie / Marcin Obara / PAP

Widzimy, że śmiertelność wywołana Omikronem jest dalece niższa, niż prognozowano - przekonywał premier, informując o znoszeniu obostrzeń o charakterze gospodarczym. Po wielu konsultacjach medycznych widzimy, że można zalecić daleko idące zmiany. Można znieść znaczącą część wszystkich ograniczeń, które były do tej pory obowiązujące i znieść restrykcje, które towarzyszyły nam przez wiele miesięcy - dodał Morawiecki.

Znosimy większość obostrzeń i zostawiamy tylko te, które są najbardziej konieczne, ograniczamy obostrzenia, które do dzisiaj obowiązywały, nadal będzie obowiązywało tylko noszenie maseczek w miejscach publicznych, w szczególności w środkach komunikacji publicznej, w sklepach - tam gdzie rzeczywiście ten dystans między ludźmi jest bliski - powiedział premier Morawiecki.



Przywracamy również normalną pracę w urzędach. W urzędach obowiązywała praca zdalna, w firmach, przedsiębiorstwach zalecana była praca zdalna, dzisiaj znosimy to zalecenie, dzisiaj urzędy wracają do normalnego funkcjonowania - dodał szef rządu.

"Zostają tylko te restrykcje, które mają charakter czysto epidemiczny"

Od 1 marca znosimy większość restrykcji, także o charakterze gospodarczym - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak argumentował, trend spadkowy zakażeń jest bardzo silny. W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia ze spadkami nawet powyżej 30 proc. z tygodnia na tydzień i to spowodowało, że tak jak szybko osiągnęliśmy apogeum V fali, tak szybko redukuje się liczba zakażeń - powiedział szef MZ.

W zasadzie zostają tylko te restrykcje - mówię o maseczkach, o izolacji, o kwarantannie - które mają charakter czysto epidemiczny, związany z utrzymaniem kryterium ograniczania transmisji wirusa - powiedział Niedzielski. To są oczywiście też restrykcje, które w perspektywie kolejnych tygodni czy miesięcy będziemy decydowali się znosić - zawsze konsultujemy te decyzje ze specjalistami, w tym przypadku chodzi o Radę ds. Covid, która działa w nowej formule. Wczoraj odbyło się spotkanie i dyskutowaliśmy m.in. na ten temat - poinformował.