Rząd zdecydował o utrzymaniu wszystkich obostrzeń od 18 stycznia. Wyjątkiem jest zmiana trybu nauki dla uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych. W najbliższy poniedziałek najmłodsi uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego.

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Marcin Obara / PAP

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaczął wystąpienie od opisania sytuacji pandemicznej w Europie. Wskazywał, że wiele państw utrzymuje lub wprowadza rygorystyczne restrykcje. Z drugiej strony w Polsce mamy do czynienia z dosyć stabilną sytuacją - podkreślił.

Szef resortu zaznaczył, że jesteśmy w sytuacji niejednoznacznej. Decyzje dot. obostrzeń, które chcieliśmy zakomunikować są decyzjami bardzo trudnymi, bo są podejmowane w sytuacji dużej niepewności - stwierdził.

Doszliśmy do wniosku, że krokiem nieśmiałym, który możemy wykonać i który nie stanowi zagrożenia, jest uruchomienie nauki stacjonarnej w klasach 1-3 szkół podstawowych - zaznaczył. Przeważyła nasza opinia, że ryzyko napędzenia pandemii nie jest aż tak duże, a szkody (...) to koszt, który nie równoważyłby tego ryzyka.

Rząd utrzymuje wszystkie dotychczasowe obostrzenia oprócz powrotu uczniów klas 1-3 do szkół - powiedział Niedzielski.

Obostrzenia dotyczące zgromadzeń, działania gastronomii, siłowni, kin, zostają utrzymane do 31 stycznia. Minister dopytywany o to, co musi się stać, by obostrzenia zostały poluzowane, stwierdził: Parametrów może być więcej, chociażby z tym, co uważaliśmy za wskaźnik sygnalny (...) była to liczba zleceń na testy realizowanych w POZ. Zawsze decyzja, którą państwu przestawiamy, jest sumą informacji tych i wielu innych, które gromadzimy (...). Definiowanie warunków, kiedy na pewno będziemy mieli luzowanie obostrzeń, jest po prostu niemożliwe.

Mam pełne przekonanie, że jesteśmy przygotowani do powrotu dzieci z klas 1-3 do szkół (...). 18 stycznia w szkołach witamy dzieci z klas 1-3 - stwierdził minister edukacji Przemysłem Czarnek.

Kontrola ws. szczepień poza kolejką na WUM

Na 450 dawek przekazanych do szpitala, co łączyło się z zaszczepieniem 450 osób, 200 osób było niezatrudnionych, czyli były to osoby z poza personelu medycznego i niemedycznego szpitala. Nie mówimy tu o skali marginalnej. Blisko połowa osób nie była w relacji zatrudnienia w szpitalu. Część tych osób to mogą być rodziny personelu bądź pacjenci, nie mniej jednak widać, że ta liczba stanowi poważny udział - zaznaczył mówiąc o wnioskach z kontroli Adam Niedzielski.

Szef resortu stwierdził, że w dniach gdy dokonywano szczepień poza kolejką na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, nie zaszczepiono co najmniej 32 osób z personelu medycznego, które wcześniej zadeklarowały, że chcą się zaszczepić przeciwko Covid-19.

Niedzielski zaznaczył, że WUM zostanie ukarany. To są nieprawidłowości, które wskazują na złą organizację, nierzetelność, nieprawidłowości - mówił. Kwota kary na tę chwilę wynosi 350 tys. zł.

Minister stwierdził też, że osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością, powinny "poczuć odpowiedzialność, która zdefiniowana jest w sferze odwagi cywilnej". Myślę, że odpracowaniem niesłusznie przyjętego przywileju bycia zaszczepionym w pierwszej kolejności byłaby praca w charakterze wolontariusza w przychodniach bądź miejscach, w którym można walczyć z Covid-19, bo teraz będziecie państwo na zachorowania odporni. Odwołuję się do państwa sumienia, żeby dać przykład innym i pokazać, że to szczepienie było wykonywane w dobrej wierze - doprecyzował.