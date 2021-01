Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki badań przesiewowych wśród nauczycieli na obecność koronawirusa. Testy na SARS-CoV-2 wykonano u blisko 134 tys. nauczycieli klas I-III i pracowników szkół; wyniki otrzymało 122 tys. z nich. Pozytywny test na obecność koronawirusa otrzymały 2422 osoby tj. 2 proc. wszystkich, którzy otrzymali wyniki - przekazano w komunikacie.

Testy na obecność koronawirusa wśród nauczycieli przeprowadzono od 11 do 15 stycznia / Jacek Szydłowski / PAP

Badania przesiewowe na obecność wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzono od 11 do 15 stycznia. Wzięli w nich udział nauczyciele klas I-III szkół podstawowych, nauczyciele szkół specjalnych. Mogli się na nie zgłosić również pracownicy szkoły, tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły.





Kto badał się najchętniej?

Badania były dobrowolne i bezpłatne. Były wykonywane testem PCR (na obecność genów wirusa).- przekazał resort edukacji.

Najchętniej badaniu poddawali się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni w województwach: pomorskim (88 proc.), warmińsko-mazurskim (86 proc.) i podkarpackim (85 proc.).



Badania przesiewowe poprzedziły powrót uczniów klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych do nauki stacjonarnej w szkołach. Najmłodsi uczniowie wrócą do szkół w poniedziałek.

600 punktów dostępnych dla nauczycieli

Informacje o zapotrzebowaniu na testy zbierano za pośrednictwem kuratoriów oświaty i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbierały listy imienne i oświadczenia od każdego zainteresowanego badaniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na badanie. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zgłosił się do badania otrzymał odpowiednie skierowanie. Badania można było zrobić w 600 punktach wymazowych na terenie całego kraju, akcję wspomagało 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.



Wynik badania każdy badany miał otrzymać najpóźniej w niedzielę na Internetowym Koncie Pacjenta. IKP to darmowa aplikacja Ministerstwa Zdrowia, za której pomocą szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu. Aby zobaczyć swój wynik należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podać swój PESEL.



Osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na obecność SARS-Cov-2, muszą poddać się obowiązkowej 10-dniowej izolacji domowej (w przypadku braku objawów) oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ. Konieczne będzie również zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób z kontaktu.