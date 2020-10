Kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, zarejestrowano 2292 nowych zakażeń w Polsce. Resort podał także, że w ciągu minionej doby zmarło 26 osób. Łącznie od początku epidemii w Polsce zarejestrowano 95 773 zakażeń oraz 2 570 zgonów.

Zdj. ilustracyjne / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

W ciągu minionej doby zarejestrowano 2292 nowych zakażeń. To najwięcej od początku epidemii. To przypadki z województw: małopolskiego (282), mazowieckiego (246), pomorskiego (228), podkarpackiego (218), kujawsko-pomorskiego (218), wielkopolskiego (196), śląskiego (179), łódzkiego (140), zachodniopomorskiego (114), dolnośląskiego (101), lubelskiego (97), podlaskiego (86), warmińsko-mazurskiego (72), opolskiego (56), świętokrzyskiego (33), lubuskiego (26).

Zmarło 27 osób. Jedna osoba zmarła na Covid-19 - to 76-latek z Gdańska. 26 innych zmarło z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami. To: 73-latek ze Starych Kozłowic, 69-latek z Nowego Miszewa, 59-latek i 78-latek z Ostródy, 93-latka i 87-latek z Łodzi, 72-latka z Zielonej Góry, 87-latka z Cieszyna, dwóch 79-latków z Raciborza, 76-latek z Wrocławia, 69-latek z Sanoka, 83-latek, 61-latek, 60-latek, 54-latka i 79-latek z Poznania, 89-latek z Krakowa, 88-latek i 59-latek w Gdańsku, 48-latek w Lublinie, 82-latek, 58-latek, 62-latek, 86-latek i 64-latek z Puław.





Łącznie od początku epidemii w Polsce zakaziło się 95 773 osób. Zanotowano także 2 570 zgonów.



Według najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia w Polsce wyzdrowiało już 71 353 zakażonych - 952 w ciągu ostatniej doby.



Wczoraj resort zdrowia podał informacje o nowych powiatach, które będą "czerwonymi" i "żółtymi" strefami. Jest ich aż 51, w tym 17 w strefie "czerwonej. 17 innych powiatów jest zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami.

Zmiana kryteriów klasyfikacji do strefy czerwonej i żółtej

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział w czwartek zaostrzenie od przyszłego tygodnia kryteriów klasyfikacji powiatów do strefy żółtej i czerwonej.



Modyfikacja będzie dotyczyć głównie wartości referencyjnej trzydniowego wskaźnika korygującego, dla którego obecnie wartość referencyjna wynosi 1,5 - oświadczył. Dla powiatów o gęstości zaludnienia powyżej 1500 osób na kilometr kwadratowy korekta kategorii z czerwonej na żółtą lub żółtej na zieloną nastąpi, jeśli liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców w okresie ostatnich trzech dni będzie niższa niż 1, a dla powiatów o gęstości zaludnienia poniżej 1500 osób na kilometr kwadratowy będzie to 1,2 - przekazał wiceminister.

Kraska wyjaśnił, że jest to korekta niekorzystna dla dużych miast, bo miastom o dużej liczbie mieszkańców będzie zdecydowanie łatwiej dostać się do strefy żółtej i czerwonej.

Od kiedy nowe obostrzenia w czerwonych i źółtych strefach?

Na początku tego tygodnia resort zdrowia zapowiedział nowe obostrzenia w żółtych i czerwonych strefach. Jak mówił wtedy minister zdrowia Adam Niedzielski, obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory - tylko w czerwonej. Z całą stanowczością podkreślam, że stosowanie reguły DDM, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki, to jest mechanizm społecznej odpowiedzialności, który pozwala bronić się skutecznie przed eskalacją pandemii - podkreślił. Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej - zapewnił.

Kolejna zmiana to ograniczenie osób na weselach i innych zgromadzeniach. W strefie zielonej ma to być do 100 osób, w żółtej do 75 osób, w czerwonej do 50 osób.

Obostrzenia będą dotyczyć również branży gastronomicznej. W strefie czerwonej bary, puby i restauracje będą mogły być otwarte do godz. 22:00. Minister tłumaczył, że to ograniczenie wynika z tego, że "kończy się sezon i ogródki gastronomiczne są powoli likwidowane". Jak ocenił, one "zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko transmisji koronawirusa". Ponieważ imprezy będą się przenosiły do lokali, chcemy, żeby to odbywało się w ograniczonym czasie do godz. 22.00 - oświadczył Niedzielski.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany w czwartek o wejście w życie tych obostrzeń przyznał, że prawdopodobnie stanie się to ok. 15 października.

W tej chwili rozporządzenie będzie w konsultacjach społecznych, to będzie ok. tygodnia, później będzie tydzień vacatio legis i mniej więcej przewidujemy, że te obostrzenia wejdą ok. 15 października - tłumaczył Kraska. Chcemy dać ten czas na przygotowanie ewentualnych imprez rodzinnych, żeby ich organizatorzy o nich wiedzieli - dodał. Nie wykluczył jednak przyspieszenia, gdyby sytuacja tego wymagała.