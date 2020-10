"Nie ma zgody na dominację na uczelniach poglądów lewicowo-liberalnych" - oświadczył w wywiadzie z "Naszym Dziennikiem" szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W rozmowach z dziennikarzami nowy minister odniósł się także do kwestii organizacji pracy szkół w czasie pandemii. Zapowiedział również zmiany w podstawach programowych. W opinii Czarnka są one "zbyt obszerne". "Podręczniki to jeden z największych mankamentów dzisiejszej oświaty" - skomentował.

Minister edukacji narodowej i nauki Przemysław Czarnek podczas spotkania w Warszawie z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty / Leszek Szymański / PAP

Przemysław Czarnek, nowy szef Ministerstwa Edukacji i Nauki, udzielił pierwszych wywiadów w mediach. Podczas spotkań z dziennikarzami polityk nakreślił kierunki swojej pracy, a także plany resortu na przyszłość. Według ministra "zmiany nie będą rewolucyjne, a ewolucyjne".



W wywiadzie dla "Naszego Dziennika" Czarnek był jednak stanowczy w wygłaszanych poglądach.



Nie ma zgody na dominację, czy wręcz dyktaturę poglądów lewicowo-liberalnych, zwłaszcza tych radykalnych w treści, wręcz totalitarnych, które opanowały w szczególności szkoły wyższe - przyznał w wywiadzie.



To, czego dzisiaj brakuje, to wolna nauka i za nią się opowiadamy, i postulujemy jednoznaczne odejście od poprawności politycznej, która szkodzi uczelniom w Polsce - podkreślił.







Szkoła w czasach pandemii

Minister pytany o organizację pracy szkół w czasie pandemii koronawirusa poinformował, że resort edukacji i nauki na bieżąco sprawdza, "jak wdrażane jest rozporządzenie o hybrydowym i zdalnym nauczaniu w czerwonych i żółtych strefach w szkołach ponadpodstawowych oraz jak wdrażane są przepisy dotyczące nauczania na uczelniach".



Przystąpiliśmy też do dyskusji na temat usprawnienia zdalnego nauczania - przyznał Czarnek.



Dopytywany, czy resort wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom rozszerzenia możliwości edukacji domowej, czy też rozwoju szkolnictwa prywatnego, m.in. katolickiego, minister odparł, że rozważane będą "wszelkie formy wsparcia dobrej edukacji".



Czarnek o podręcznikach: Tutaj trzeba świeżego spojrzenia

Nawiązując do kwestii dymisji szefowej departamentu odpowiadającego m.in. za podręczniki i podstawę programową, Czarnek zapewnił, że była to "decyzja przemyślana i przeanalizowana z kierownictwem resortu".

Podręczniki to jeden z największych mankamentów dzisiejszej oświaty i trzeba tu świeżego spojrzenia. A pani dyrektor dziękuję za dotychczasową pracę - dodał.



Trzeba świeżego spojrzenia na podstawy programowe. One są przede wszystkim zbyt obszerne, ale też trzeba przeglądu tych podstaw programowych w jakiejś perspektywie czasowej pod różnym kątem. Potrzeba również absolutnie pilnego przeglądu podręczników zwłaszcza w obszarze języka polskiego, historii, wos (wiedzy o społeczeństwie). Tutaj trzeba świeżego spojrzenia - przyznał z kolei w mediach publicznych.

Nowy rzut oka na to wszystko na pewno się przyda - dodał minister.



Minister ocenił także, że "wdrażanie reformy tzw. konstytucji dla nauki ujawniło pewne jej mankamenty, jak to zwykle bywa przy dużych reformach".

I na pewno będziemy je niebawem wypełniać nową treścią legislacyjną. W tym celu powołuję właśnie zespół profesorski z różnych dziedzin, z różnych środowisk, który w krótkiej perspektywie będzie miał za zadanie przedstawić ministrowi nauki rekomendacje właśnie tych niedociągnięć, mankamentów, które powinny zostać zlikwidowane. W tym względzie mam również swoje - już dawno wypracowane - przemyślenia dotyczące choćby zdecydowanego wsparcia polskich nauk humanistycznych, uwolnienia ich od poprawności politycznej, lewicowo-liberalnych nurtów - zapowiedział minister.

Jak według Czarnka powinno wyglądać szkolnictwo?

Szef resortu podczas wywiadów opowiadał również o swojej wizji szkolnictwa.

Cytat Szkoła z wizją, szkoła z przyszłością. Szkoła, która uczy rzeczy najważniejszych, ale uczy ich rzeczywiście w sposób systemowy, nie przeładowuje tego materiału, który przekazuje uczniom. Szkoła, która uczy tego, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy i dzięki komu żyjemy tutaj, w tym miejscu, w wolnym kraju. Szkoła, która otwiera perspektywy uczniom. Szkoła, która pozwala rzeczywiście na to, żeby w ramach zajęć szkolnych, a nie korepetycji, przygotować się porządnie do egzaminu, czy to w VIII klasie, czy szczególnie do matury, a następnie kontynuować studia na uniwersytetach, które uczą rzeczywiście prawdy, bo nauka to jest dążenie do prawdy i uczą młodego człowieka, czy przyuczają, do tego, by znakomicie służył dobru wspólnemu, jakim jest ojczyzna Rzeczpospolita Polska powiedział Czarnek

Zmiany w podstawie programowej

Dopytywany w mediach publicznych, co w dotychczasowym spojrzeniu było nie tak, odpowiedział:- podkreślił.

Minister edukacji pytany w wywiadach był też na czym ma polegać odciążanie podstawy programowej.

To jest perspektywa tych trzech lat, które przed nami w tej kadencji. Proszę zwrócić uwagę, tu, jako przykładem się posłużę, uczeń, który w VII klasie idzie do szkoły na godzinę na godzinę 8.00 i wraca o 16.00 - jest tak niemal dzień w dzień przez tydzień czasu - to uczeń przemęczony nieprawdopodobnie i przeładowany materiałem. Mamy tego pełną świadomość, będziemy po kolei do tego podchodzić: do siatki godzin, do programu nauczania w poszczególnych przedmiotach - powiedział.



Jednocześnie zaznaczył, że "nie będzie tu żadnej rewolucji, będzie ewolucyjne dążenie do tego, aby szkoła jeszcze lepiej uczyła uczniów".

Nie mówię, że ona (szkoła - przyp. red.) źle uczy, bo mamy znakomite grono pedagogiczne. Świetnych nauczycieli, których potencjał - mam wrażenie - nie jest do końca wykorzystany, również dla nich samych - zaznaczył.



Przemysław Czarnek został w poniedziałek powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na ministra edukacji i nauki.