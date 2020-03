„Pakiet pomocowy da pewną ulgę właścicielom firm. Ale mamy do niego kilka uwag” – podkreśla w rozmowie z RMF FM Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Przypomnijmy: rząd zaprezentował dziś pakiet osłonowy dla firm na czas pandemii koronawirusa. Zakłada on między innymi, że mikrofirmy - zatrudniające do dziewięciu osób - mogą uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę. A wszyscy przedsiębiorcy składki na ZUS będą mogli opłacić później albo rozłożyć je na raty.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W pakiecie brakuje nam najbardziej zawieszenia wpłat do ZUS-u na trzy miesiące zamiast ich prolongaty. I prostego mechanizmu kredytowego, opartego na wekslu, dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Takie pożyczki powinny być udzielane szybko, bez żadnej biurokracji i związanych z tym ograniczeń, po prostu na weksel - przekonuje Cezary Kaźmierczak.

Pierwsi przedsiębiorcy powinni skorzystać z pakietu pomocowego w kwietniu, jeśli nie chcemy doprowadzić do fali masowych upadłości. Branże, którym pakiet może najbardziej pomóc, to branża hotelarska, restauracje, branża wynajmu krótkokresowego, branża transportowa. To może być dla nich realna pomoc, choćby w przypadku branży transportowej, gdy rząd przejmie od właścicieli firm część rat leasingowych - przekonuje prezes Związku Przedsiębiorców.

Dobrze, że ta pomoc, w tym choćby bezzwrotne pożyczki, są adresowane do mikrofirm. Średnie i duże przedsiębiorstwa na razie jakoś sobie radzą. Mamy perspektywę dwóch miesięcy i zobaczymy, co będzie dalej. Jeśli problem przedłuży się to będziemy obserwować zjawisko gospodarki stanu wojennego i potrzebne będą zupełnie inne narzędzia. Na razie wszyscy chcą wierzyć, że to skończy się do końca maja - podkreśla w rozmowie z RMF FM Cezary Kaźmierczak.

Przypomnijmy: w pakiecie pomocowym dla przedsiębiorców znalazła się dziś między innymi deklaracja, że rząd pomoże małym restauratorom oferując im bezzwrotną pożyczkę w wysokości pięciu tysięcy złotych, jeśli przez kolejne 6 miesięcy nie zwolnią pracowników. To pożyczka dla firm, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników.