54,1 proc. Polaków nie chce powrotu obostrzeń koronawirusowych – wynika z sondażu United Surveys przygotowanego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Pomysł ten popiera z kolei 39,5 proc. osób.

/ Shutterstock

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce niepokojąco rośnie w ostatnich tygodniach. W ostatni wtorek odnotowywano nawet ponad 5 tys. nowych przypadków.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na początku sierpnia zapewniał w RMF FM, że rząd nie planuje wprowadzenia jesienią żadnych nowych covidowych obostrzeń.

Załóżmy maseczkę, to nic nie kosztuje, a nas chroni. Jest też jedna rzecz, o której chyba zapomnieliśmy, chodzi o dezynfekcję. Niemal w każdym sklepie, urzędzie stoi płyn do dezynfekcji. Warto z niego korzystać, to są proste metody - przekonywał polityk, tłumacząc, że Ministerstwo Zdrowia w najbliższych miesiącach planuje skoncentrować się na wznowieniu promocji szczepień przeciwko koronawirusowi.

W podobnym tonie wypowiadał się pod koniec lipca także sam szef resortu Adam Niedzielski. Minister zaznaczył, że przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych restrykcjach będzie brana pod uwagę przede wszystkim liczba chorych przebywających w szpitalach z powodu Covid-19.

Jeżeli będziemy widzieli niepokojące sygnały, mówię tu przede wszystkim o liczbę hospitalizacji, to będziemy podejmowali (decyzje). Jest też pewne ryzyko, że we wrześniu może się szybko pojawić wzmocnienie impulsów do zwiększenia zakażeń - dzieci wracają do szkoły, mamy powroty do pracy, więcej czasu przebywania w zamkniętych przestrzeniach. Wtedy będziemy się zastanawiali w zależności od tego, jaki ten poziom pod koniec sierpnia będzie, czy jakichś regulacji - chociażby dotyczących maseczek w środkach transportu - we wrześniu nie stosować - powiedział Niedzielski.

Dowiedz się więcej: Niedzielski o apogeum fali zakażeń koronawirusem

O to czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem rząd powinien przywrócić epidemiczne obostrzenia, zapytano grupę 1000 osób.

39,5 proc. respondentów zgadza się z tym pomysłem. 11,9 proc. badanych zadeklarowało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 27,6 proc. "raczej tak".

/ RMF FM

Większość uczestników badania, bo ponad 54,1 proc., nie chce jednak powrotu do covidowych restrykcji. 33,5 proc. badanych "zdecydowanie tego nie chce", a 20,6 proc. "raczej nie chce".

6,4 proc. respondentów nie wie lub nie ma zdania w tym temacie.

Powrotu do obostrzeń nie chcą przede wszystkim ludzie młodzi w wieku 18-29. Taką odpowiedź zadeklarowało aż 95 proc. uczestników sondażu z tej grupy (72 proc. - zdecydowanie nie, 23 proc. - raczej nie)

Trend ten zmienia się wraz ze wzrostem wieku respondentów. 67 proc. osób mających od 60 do 69 lat chce, aby rząd przywrócił koronawirusowe restrykcje (17 proc. zdecydowanie tak, 50 proc. - raczej tak). Co ciekawe, odsetek respondentów opowiadających się za powrotem ograniczeń w związku z epidemią w przypadku osób w wieku 70+ jest mniejszy i wynosi 58 proc. (15 proc. - zdecydowanie tak, 43 proc. - raczej tak).

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości stanowią największą grupę, która popiera powrót do obostrzeń. Z tym pomysłem zgadza się 66 proc. badanych (13 proc. - zdecydowanie tak, 53 proc. - raczej tak). Odmienne zdanie mają przede wszystkim respondenci głosujący na Konfederację. Nikt z nich nie poparł przywracania obostrzeń w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce.

Sondaż przeprowadzono w dniach 29-31 lipca 2022 roku na grupie 1000 osób metodą CAWI, czyli ankietą elektroniczną.