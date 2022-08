"Nie planujemy żadnych nowych koronawirusowych obostrzeń jesienią" - deklaruje w RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według resortu zdrowia jesteśmy blisko szczytu letniej fali pandemii.

Ostatniej doby potwierdzono 4 tysiące 295 nowych zakażeń. Zmarło siedemnaście osób chorujących na Covid-19.

Wszystko wskazuje, że zamiast obostrzeń przed nami są tylko zalecenia. Na przykład, by zakładać maseczki tam, gdzie jest dużo osób, m.in. w komunikacji miejskiej. Argument, jaki podaje wiceminister Waldemar Kraska to stabilna sytuacja w szpitalach. W całej Polsce w lecznicach jest ponad 2 tysiące osób z koronawirusem i ta liczba nie rośnie.

Załóżmy maseczkę, to nic nie kosztuje, a nas chroni. Jest też jedna rzecz, o której chyba zapomnieliśmy, chodzi o dezynfekcję. Niemal w każdym sklepie, urzędzie stoi płyn do dezynfekcji. Warto z niego korzystać, to są proste metody - podkreśla.

Ministerstwo Zdrowia w najbliższych miesiącach planuje skoncentrować się na wznowieniu promocji szczepień przeciwko koronawirusowi. Najbardziej prawdopodobny scenariusz wskazuje, że za miesiąc dostępny dla osób pełnoletnich może być nowy preparat, dopasowany do wariantu Omikron. To w praktyce dwie szczepionki, do wyboru, dwóch firm: Pfizer i Moderna.

Szczyt jesiennej fali spodziewany jest miesiąc później, w pierwszej połowie października, choć niektóre modele pandemiczne wskazują, że nadejdzie jeszcze później - dopiero w listopadzie.