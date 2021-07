​Wielki program polskich szwalni, które miały tworzyć maseczki ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa, spalił na panewce. Jak informuje Onet, rząd wydał na program około 258 mln zł, a wyprodukowane maseczki są w większości bezużyteczne, gdyż dostarczono zły materiał.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Program Polskie Szwalnie wystartował 16 kwietnia 2020 roku. Wicepremier Jadwiga Emilewicz zapowiadała, że do rządu zgłosiło się ponad 800 firm. 200 polskich szwalni do końca czerwca 2020 roku miało uszyć nawet 100 mln maseczek. Pieczę nad akcją sprawowała Agencja Rozwoju Przemysłu, a patronat nad projektem objął prezydent Andrzej Duda.

Jak podaje Onet, polskie firmy w ramach programu uszyły 178 mln maseczek, z czego 66 mln nie chroni przed koronawirusem.

Ta maska nie nadaje się do użycia w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Mogłaby być raczej rozdana na budowach czy w gospodarstwach jako maska przeciwpyłowa, ale nie może być maską używaną przez osoby chcące się chronić przed wirusem - powiedział Onetowi dr Paweł Grzesiowski ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19.

Dziesiątki milionów masek zalegają w magazynach. 4 mln trafiło na Białoruś w ramach pomocy humanitarnej.

Onet ustalił, że ARP zakupiła bezużyteczny materiał do szycia masek. Z powodu wadliwego tworzywa jedna z firm nie mogła ruszyć z produkcją przez osiem miesięcy. Problem był także z gumkami i drucikami.

Szefem ARP jest Cezariusz Lesisz, bliski człowiek rodzinie Morawieckich - podaje Onet. Współpracował z Kornelem, ojcem premiera Mateusza Morawieckiego. To on miał dopilnować programu Polskie Szwalnie.

Temat fiaska programu pojawia się w mailach Michała Dworczyka, które wyciekły na kanale w Telegramie. W jednej z konwersacji Morawiecki naciska na Lesisza, by jak najszybciej realizował program. Kluczowe było, by ARP dostarczyło maseczki przed rozpoczęciem roku szkolnego 1 września 2020 roku. Czarek, ty odpowiadasz głową za to - pisał premier.

ARP nie podała kwot, jakie przeznaczono na program. Onet dotarł jednak do wyliczeń szwalni. Portal szacuje, że 178 mln maseczek kosztowało podatników około 258 mln zł.