Od początku wybuchu epidemii - w Polsce - w sumie potwierdzono 71 526 przypadków koronawirusa. Najwięcej zakażeń wykryto w woj. śląskim – ponad 20 tys. i w woj. mazowieckim – powyżej 10 tys., najmniej w woj. lubuskim – mniej niż 800. We wtorek resort zdrowia poinformował o kolejnych 400 przypadkach. 12 osób zmarło. Najważniejsze wydarzenia z Polski, Europy i świata śledzić możecie w naszej relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Wtorkowe dane resortu zdrowia:



06:25 EUROPA

Brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny AstraZeneca poinformował o wstrzymaniu testów klinicznych eksperymentalnej szczepionki na koronawirusa. U jednej z osób, która brała udział w testach, wykryto groźne skutki uboczne.



06:15 USA

W USA na Covid-19 zmarło już 189 639 osób - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o 432.



Jest to już trzecia doba z rzędu w USA z mniej niż 500 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Epidemiolodzy obawiają się, że w najbliższe dni nastąpią przyrosty w wykrywanych przypadkach SARS-CoV-2. W trakcie długiego weekendu ze Świętem Pracy (Labor Day) w poniedziałek Amerykanie często nie przestrzegali zaleceń i nie zachowywali dystansu w barach i restauracjach.

06:00 MEKSYK

W Meksyku zanotowano 5 351 nowych potwierdzonych przypadków Covid-19 i 703 kolejne zgony - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Łączna liczba infekcji koronawirusem wzrosła do 642 860 a zgonów do 68 484. Pandemia pogrąża kraj w coraz większym kryzysie gospodarczym.



Spowodowała załamanie gospodarki meksykańskiej i zmusiła rząd do drastycznych oszczędności.



05:30 BRAZYLIA

W ciągu 24 godzin w Brazylii zarejestrowano 504 kolejne ofiary śmiertelne Covid-19 oraz 14 279 potwierdzonych przypadków zakażeń - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Oznacza to wzrost liczby zarówno zgonów jak i zakażeń w porównaniu z poprzednią dobą - odpowiednio 310 i 10 273.