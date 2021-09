Badania potwierdziły 476 nowych zakażeń koronawirusem. Nie zmarła żadna osoba z Covid-19 - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 5 września, resort informował o 324 zakażeniach, a dwa tygodnie temu, 29 sierpnia – o 204.

Mobilny punkt szczepień przy ul. Obozowej na warszawskiej Woli / Paweł Supernak / PAP

Nowe zakażenia, o których poinformowano w niedzielę, wykryto u osób z województw: mazowieckiego (63), małopolskiego (51), lubelskiego (48), łódzkiego (45), wielkopolskiego (39), podkarpackiego (33), dolnośląskiego (30), śląskiego (29), zachodniopomorskiego (28), podlaskiego (22), kujawsko-pomorskiego (18), pomorskiego (17), opolskiego (14), lubuskiego (12), świętokrzyskiego (9), warmińsko-mazurskiego (5).

W szpitalach przebywa 675 chorych z Covid-19. 85 pacjentów jest podłączonych do respiratorów - podał resort zdrowia. Tydzień temu, 5 września hospitalizowanych było 500 pacjentów. Dwa tygodnie temu, 29 sierpnia - 403 chorych.



MZ poinformowało w niedzielę, że dla zakażonych przygotowano w sumie 6 tys. 27 łóżek i 591 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 68 tys. 974. Do tej pory wyzdrowiało 2 mln 658 tys. 374 pacjentów.



W sobotę MZ poinformowało o 530 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Nie żyje 8 osób. Najwięcej przypadków dotyczyło województw: lubelskiego (68), mazowieckiego (60) oraz wielkopolskiego (45).

Przeciw Covid-19 w pełni zaszczepionych jest 19 mln 96 tys. 932 osób - podano w niedzielę na rządowych stronach. Chodzi o szczepienia dwoma dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.



Do tej pory wykonano 36 mln 737 tys. 87 szczepień. W sumie do Polski dostarczono 53 mln 910 tys. 230 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 38 mln 488 tys. 580.



Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się szczepienia zutylizowano 391 tys. 290 dawek. Zgłoszono 15 tys. 115 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.