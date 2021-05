Komisja Europejska zarekomendowała w poniedziałek, aby państwa członkowskie UE stopniowo łagodziły restrykcje dotyczące podróżowania, w tym przede wszystkim dla posiadaczy unijnych certyfikatów Covid-19.

KE chce też, aby w pełni zaszczepione osoby posiadające certyfikaty szczepień były zwolnione z testów związanych z podróżą lub kwarantanny 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki.

Ostatnie tygodnie przynoszą ciągły trend spadkowy liczby zakażeń, co pokazuje sukces kampanii szczepień w całej UE. Równolegle zachęcamy również do przystępnych cenowo i szeroko dostępnych możliwości testowania. W tym kontekście państwa członkowskie powoli znoszą ograniczenia związane z Covid-19 zarówno wewnątrz kraju, jak i w zakresie podróży. Dziś proponujemy, aby państwa członkowskie koordynowały to stopniowe znoszenie ograniczeń w swobodnym przepływie (osób - PAP), biorąc pod uwagę nasze nowe wspólne narzędzie: unijny cyfrowy certyfikat COVID - powiedział w Brukseli Didier Reynders, komisarz UE ds. sprawiedliwości.

Certyfikaty covidowe

Po stronie Komisji Europejskiej w sprawie unijnych certyfikatów praca została już właściwie wykonana, rozporządzenie musi jeszcze przegłosować Parlament Europejski (sesja plenarna 7-10 czerwca).

Więcej pracy jest po stronie krajów UE. Jeszcze siedem państw musi przejść pozytywnie testy pilotażowe. Państwa UE muszą być także gotowe do wydawania swoim obywatelom takich certyfikatów. W niektórych krajach słychać, że jest z tym problem np. w Niemczech.

Ponadto stolice będą musiały jeszcze zdecydować, czy akceptują podróżnych, którzy zaszczepią się preparatami innymi niż uznane przez Europejską Agencję Leków. Chodzi np. o Węgrów, którzy szczepią się szczepionkami rosyjskimi i chińskimi. Szczepionki uznane przez Agencję będą uznawane automatycznie.

Kraje powinny także podjąć decyzje o tym, jak zamierzają zapewnić przystępną cenę testów, bo obiecały to PE. Nie było to zobowiązanie prawnie wiążące, ale zobowiązanie polityczne. PE chciał, aby testy były za darmo, kraje nie zgodziły się na ten postulat, ale obiecały, że dołożą starań, by były w przystępnych cenach. Także każda stolica będzie mogła zdecydować, czy akceptuje podróżnych zaszczepionych jedną dawką. O takiej możliwości mówił komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders.

Unijny Certyfikat Covid - skąd go wziąć?

Polska od 1 czerwca będzie mogła podłączyć się do systemu Unijnych Certyfikatów Covid. To nic innego jak kod QR i unikatowy identyfikator ułatwiający weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego.

Kod QR dostępny będzie - tak jak do tej pory:

w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl),

(pacjent.gov.pl), w mobilnych aplikacjach mojeIKP,

mObywatel , czyli w tzw. cyfrowym portfelu

, czyli w tzw. cyfrowym portfelu w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień.

Cyfrowy Certyfikat Covid w czasie kontroli będzie skanowany; sprawdzany będzie też unikatowy identyfikator.