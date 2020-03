Agencja Badań Medycznych wesprze badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Decyzję w tej sprawie podjęło szefostwo Agencji w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Wybrano do współpracy trzy krajowe ośrodki.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Decyzja dotyczy rozpoczęcia własnego "Badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wsparcie prac badawczych nad poszukiwaniem skutecznej terapii", które realizowane będzie w partnerstwie z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami.



Agencja Badań Medycznych w ramach realizacji projektu wybrała do współpracy trzy polskie ośrodki - Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków wraz z zespołem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, Narodowe Centrum Onkologii w konsorcjum z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Działania prowadzone będą również we współpracy z partnerami zagranicznymi między innymi Narodowym Instytutem Zdrowia w Stanach Zjednoczonych.



"Podejmujemy wyzwanie wobec zagrożenia epidemiologicznego naszych obywateli poszukując skutecznej drogi w walce z CoV-2. Wierzę, że poza zabezpieczeniem sanitarno-epidemiologicznym Polaków, które jest realizowane przez rząd na najwyższym poziomie, musimy aktywnie włączyć się w światowe prace nad znalezieniem skutecznej metody prewencji i terapii tej choroby" - wyjaśnia prezes Agencji Badań Medycznych dr Radosław Sierpiński.



Nie ukrywa, że liczy, iż dzięki współpracy ze stroną amerykańską oraz wiodącymi grupami badawczymi ze świata uda się przekazać wkład w tak ważne i potrzebne rozwiązania.



ABM podała, że obecnie toczą się rozmowy dotyczące kształtu i możliwości współpracy między innymi z amerykańskim National Institutes of Health (NIH) i dyrektorem Instytutu Chorób Zakaźnych w Waszyngtonie dr. Anthony’m S. Fauci. ABM zapewnia, że prowadzi także zaawansowane rozmowy z międzynarodowymi Uniwersytetami w Europie, a otwarcie na współpracę zadeklarowała również Ambasada Chin oraz badacze z Niemiec i Kanady.



Jedną z koncepcji przygotowanych w ramach projektu, jest propozycja realizowana przez Narodowy Instytutu Onkologii i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, który we współpracy z innymi naukowcami planuje zastosować nowatorską technologię łączącą wykorzystanie bakteriofagów i nanoprzeciwciał do opracowania terapii przeciwko zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.



"W naszym projekcie chcemy wykorzystać nanoprzeciwciało, które umieszczone zostanie na główce bakteriofaga. To nanoprzeciwciało będzie w stanie rozpoznać wirus SARS-CoV-2 i uniemożliwi mu wniknięcie do komórek ludzkich. Bakteriofagi są wykorzystywane w terapii od dziesięcioleci i są bezpieczne dla człowieka. Natomiast nanoprzeciwciała są od niedawna testowane jako potencjalne leki. Dotychczas nikt jeszcze nie wykorzystał połączenia bakteriofag-nanoprzeciwciało do walki z wirusami ludzkimi. Jesteśmy pionierami" - podkreśla, cytowany w materiałach prasowych, lider projektu prof. Jan Walewski, dyrektor NIO-PIB.



Polscy naukowcy poszukają również skutecznych terapii wśród znanych leków. Celem badania jest zahamowanie działania enzymu, co pozwoli na zablokowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Za realizację konceptu odpowiedzialni są naukowcy z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków wraz z zespołem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej. Prace prowadzone są we współpracy z grupą prof. Rolfa Hilgenfelda z Lübeck University w Niemczech, który miał olbrzymi wpływ na wygaszenie poprzedniej epidemii SARS.



Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pod kierownictwem prof. Ewy Jankowskiej poprowadzi natomiast prace nad zastosowaniem chlorochininy (lek antymalaryczny) u chorych z potwierdzoną infekcją COVID-19 na wczesnym etapie choroby z łagodnymi objawami, aby zapobiec ciężkim powikłaniom płucnym.



"Jestem przekonany, że wybrane przez nas koncepty to innowacyjne i ważne projekty o dużym potencjale naukowym, mogące przyczynić się do opracowania szczepionki lub skutecznych metod terapii koronawirusa. Wierzę, że wspólne działania podjęte przez Agencję Badań Medycznych i wybitnych badaczy przyniosą oczekiwane przez wszystkich efekty" - zaznacza Sierpiński.



Kwotą inicjacyjną przeznaczoną na projekt jest 5 mln zł. "Jeśli zajdzie taka potrzeba, środki te będą dynamicznie zwiększane" - zadeklarował prezes ABM.