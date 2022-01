Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej, od 24 stycznia do 22 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia odbywać się będą w trybie zdalnym - poinformował w czwartek rzecznik PW Krzysztof Szymański.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

W związku z sytuacja epidemiczną i coraz większą liczbą zakażeń koronawirusem kolejne uczelnie podejmują decyzje o przejściu na zdalny tryb nauczania.



W czwartek rzecznik PW Krzysztof Szymański przekazał PAP, że decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej, od 24 stycznia do 22 lutego 2022 roku zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia odbywać się będą w trybie zdalnym.



Inaczej jest na Uniwersytecie Warszawskim. Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022 co do zasady odbywa się stacjonarnie. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną władze wydziału lub kierownicy jednostki dydaktycznej mogą podjąć decyzję o czasowym prowadzeniu zajęć w formie hybrydowej lub zdalnej - przekazała rzecznik UW Anna Modzelewska.

Uniwersytet Śląski też przechodzi na naukę zdalną

Wcześniej czwartek o przejściu na tryb zdalny poinformowała największa uczelnia w woj. śląskim - Uniwersytet Śląski w Katowicach. Rektor podjął taką decyzję w związku z radykalnym wzrostem liczby potwierdzonych infekcji wirusem SARS-CoV-2 w regionie.



Według informacji zebranych przez PAP, taką decyzję mogą jeszcze w czwartek podjąć także władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego planują natomiast prowadzenie zajęć dla studentów w trybie hybrydowym.



Taką decyzję podjęły w środę władze Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do zakończenia semestru zimowego zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane w formie zdalnej.



Na polskich uczelniach zatrudnionych jest blisko 100 tys. osób, uczy się na nich ok. 1,2 mln studentów. W pełni zaszczepionych w Polsce jest blisko 70 proc. studentów, 82 proc. doktorantów i ponad 88 proc. nauczycieli akademickich. Dane dotyczą tylko tych osób, które mają numer PESEL i szczepiły się w Polsce.