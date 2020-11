PKP Intercity w pandemii ograniczyło liczbę pasażerów w pociągach - zajętych może być najwyżej połowa miejsc siedzących, wprowadziło obowiązkową rezerwację miejsc, a każdy skład przewoźnika jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu - informuje przewoźnik.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Spółka wprowadziła te działania, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii.

Przewoźnik przypomina, że zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października tego roku, obecnie w pociągach PKP Intercity zajętych może być jednocześnie co najwyżej 50 proc. miejsc siedzących.



Jednocześnie pasażerowie mogą zajmować dowolne miejsca w obrębie posiadanej klasy wagonu z zachowaniem dystansu od pozostałych podróżnych, bez względu na miejsce wskazane na zakupionym bilecie.



Na pokładach pociągów obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży.



PKP Intercity podkreśla, że w trosce o bezpieczeństwo podróży, nadal konieczny jest ścisły nadzór nad poziomem zajętości miejsc nie tylko w poszczególnych relacjach, ale także na każdym odcinku podróży. Dlatego też cały czas obowiązuje wprowadzona w czerwcu obowiązkowa rezerwacja miejsc we wszystkich pociągach.



Przewoźnik podkreśla, że stale kontroluje frekwencję we wszystkich swoich pociągach, a widząc zwiększone zainteresowanie połączeniami, w miarę możliwości podejmuje decyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami oraz dostosowaniu składów do bieżącego obłożenia w pociągach.



Pod koniec września tego roku PKP Intercity zmieniło zasady rezerwacji miejsc w pociągach. Nowe rozwiązanie pozwala na równomierne rozmieszczenie zamówionych miejsc w wagonach.



Dzięki temu w pierwszej kolejności w wagonie lub pociągu rezerwowane są skrajne miejsca w kolejnych przedziałach. Po zajęciu tych miejsc dopełniane są kolejne przedziały. W efekcie podróżni będą rozmieszczani w miarę równomiernie we wszystkich wagonach.



Nowy sposób przydzielania miejsc obowiązuje na połączenia, które są realizowane od 18 września tego roku, jednak rozwiązanie to będzie w pełni widoczne od 18 października, co ma związek z 30-dniowym okresem przedsprzedaży.



PKP Intercity informuje, że w związku z pandemią, każdy skład przewoźnika jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu. Od marca do września 2020 wykonano ponad 225 tysięcy dezynfekcji.