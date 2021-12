Rodzice trzyletniej dziewczynki, u której wczoraj potwierdzono zakażenie wariantem Omikron koronawirusa, też mają dodatni wynik testu na Covid-19. Na początku przyszłego tygodnia znane będą wyniki badań, czy zakażeni są wariantem Delta, czy również mutacją Omikron.

Zdj. ilustracyjne / David Tanecek / PAP/EPA

Trzyletnia dziewczynka czuje się dobrze. Objawy - takie jak katar i nudności - na szczęście ustąpiły. Objawy pojawiły się u rodziców dziewczynki, którzy są zaszczepieni. Oboje wczoraj przeszli testy w kierunku koronawirusa, których wyniki wyszły pozytywne.

Testy w kierunku Covid-19 przejdą też wszystkie dzieci z grupy przedszkolnej trzylatki. Cała grupa jest na kwarantannie. Takie badania czekają też prawdopodobnie rodziców wszystkich dzieci, które kontaktowały się z zakażoną Omikronem dziewczynką.

Co najmniej kilkadziesiąt osób objętych zostanie pogłębionymi wywiadami epidemiologicznymi po tym, jak u trzyletniej dziewczynki z Warszawy wykryto zakażenie nową mutacją koronawirusa Omikron.

Pracownicy sanepidu zadadzą kolejne pytania rodzicom dzieci z grupy przedszkolnej, do której należy trzyletnia dziewczynka. To będą pogłębione wywiady, co oznacza, że znajdą się w nich dodatkowe pytania o wyjazdy zagraniczne i kontakt z osobami, które za granicą w ostatnim czasie przebywały.

Omikron w Polsce

Trzylatka jest drugą osobą w Polsce, u której wykryto wariant Omikron. Pierwszy przypadek zanotowano u 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka przebywa obecnie w izolatorium i czuje się dobrze.

Kobieta przebywała w Polsce na Cyfrowym Szczycie ONZ w Katowicach. W toku wywiadu epidemicznego poinformowała, że w Polsce zamieszkiwała sama. Bezpośredni kontakt miała tylko z dwiema zaszczepionymi osobami ze swojego kraju.

W trakcie pobytu na szczycie cały czas stosowała środki ochrony indywidualnej. W hotelu posiłki zamawiała telefonicznie i spożywała w pokoju. Jako osoba bezobjawowa wykonała test przed wylotem z Polski.

Dotychczasowe ustalenia WHO na temat wariantu Omikron

Sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus potwierdził, że wstępne dane z RPA - skąd, jak się przypuszcza, pochodzi nowy wariant koronawirusa - sugerują wyższe ryzyko ponownej infekcji dla osób wyleczonych z choroby lub zaszczepionych. Poinformował, że do tej pory Omikron wykryto w kilkudziesięciu krajach. Zaznaczył, że rozprzestrzenia się "w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie".

Jednocześnie, zaznaczył szef WHO, Omikron powoduje mniej dotkliwe objawy niż Delta, obecnie najczęstszy wariant.



Natomiast Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w środę ostrzegło, że istnieje "bardzo wysokie" ryzyko, że nowy wariant koronawirusa Omikron stanie się dominujący w Europie na początku przyszłego roku i doprowadzi do rosnącej liczby ciężkich zachorowań na Covid-19.