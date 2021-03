Wprowadzenie nowych obostrzeń ogólnopolskich jest już praktycznie przesądzone - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Obecnie zaostrzone restrykcje obowiązują w czterech województwach.

Puste ulice w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Rusza właśnie posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym rząd ma wstępnie zdecydować jak daleko idące będą nowe ograniczenia.

W tej chwili, przypomnijmy, zaostrzone koronawirusowe restrykcje obowiązują w czterech województwach: od końca lutego na Warmii i Mazurach, od minionej soboty na Pomorzu i od wczoraj na Mazowszu i w Lubuskiem.

Scenariusz bazowy rządu polega na rozszerzeniu na cały kraj obostrzeń obowiązujących dziś na Mazowszu, Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz w Lubuskiem. Chodzi o częściowe zamknięcie szkół, galerii handlowych, hoteli, kultury i sportu.

Obostrzenia, które obowiązują na Mazowszu, Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz w Lubuskiem [LISTA]:

Zamknięte hotele i miejsca noclegowe.

Zamknięte kina, teatry, filharmonie, opery, muzea.

Zamknięte boiska znajdujące się na zewnątrz.

Zamknięte stoki narciarskie.

Zamknięte baseny, aquaparki.

Zamknięte korty tenisowe.

Nauka hybrydowa w klasach 1-3 szkół podstawowych.

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych, szkołach średnich, w technikach i szkołach wyższych (z wyjątkami).

Zamknięte siłownie, kluby fitness.

Zamknięte restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos.

Zakaz organizacji wesel i konsolacji.

Możliwe są jednak pewne modyfikacje. Trwa dyskusja na przykład o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń w handlu, czyli na przykład na zmniejszeni liczby klientów, którzy jednocześnie mogą przebywać w super i hipermarketach, bo wiadomo, że przed świętami w sklepach będą się gromadziły tłumy.

Jeszcze wczoraj rząd zastanawiał się czy objąć obostrzeniami cały kraj, czy tylko część województw. Dziś już wiadomo, że obostrzenia obejmą całą Polskę. To koniecznie, bo zakażeń cały czas szybko przybywa, a ubywa - w dramatycznym tempie - dostępnych w szpitalach łózek.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce

Tylko wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o 14 396 nowych przypadkach zakażenia i 372 zgonach. "Od dwóch dni mamy bardzo negatywny sygnał w postaci skokowego przyrostu dynamiki zachorowań między kolejnymi tygodniami. Dynamika niedzielna przekroczyła wartość 75 proc., a dzisiejsze dane, które dotyczą dnia wczorajszego pokazują, że ta dynamika wynosi 44 proc." - komentował ostatnie statystyki minister Adam Niedzielski.

Minister w Sejmie wskazał, że "bardzo negatywne sygnały płyną ze strony zleceń składanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy rodzinnych". Nie mamy absolutnie wyhamowania wzrostu liczby tych zleceń. W ostatnich tygodniach ona systematycznie rośnie - powiedział Niedzielski. Zaznaczył, że obecnie, w ostatnim tygodniu, tych zleceń jest już ponad 170 tys., czyli praktycznie trzy razy więcej niż miesiąc temu.

Szef resortu zdrowia ocenił, że niepokojące jest także to, że "trafialność testów jest coraz większa". Jak mówił, na przełomie stycznia i lutego wynosiła ona 14-15 proc., a w tej chwili osiąga już 30 proc. Tak naprawdę co trzeci test jest testem trafionym, co też świadczy o tym, w jakiej jesteśmy sytuacji i jakie perspektywy nas czekają - powiedział minister.