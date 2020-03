Z powodu zagrożeniem koronawirusem decyzją władz Tatrzańskiego Parku Narodowego od piątku zostaje zamknięty dla turystów cały obszar polskich Tatr. Ograniczenie nie dotyczy mieszkańców powiatu tatrzańskiego – poinformowała dyrekcja parku.

Tatry / Grzegorz Momot / PAP

W związku z zapowiedzią wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz odpowiadając na apel premiera i ministra zdrowia, by na czas zagrożenia pozostać w domach, nie wychodzić bez potrzeby, w trosce o zdrowie wszystkich obywateli jesteśmy zmuszeni zamknąć teren TPN do odwołania - napisały w komunikacie władze parku narodowego.

Od 13 marca zamknięte będą punkty wejścia do TPN, tatrzańskie schroniska nie będą przyjmować rezerwacji, nieczynne będą parkingi przy wejściach na szlaki. Nieczynne będą też wyciągi narciarskie na obszarze polskich Tatr.



Ta drastyczna, ale spójna z działaniami rządowymi, decyzja została również uzgodniona z podmiotami działającymi w Tatrach: PKL, PTTK, Wspólnotą Leśną Uprawnionych Ośmiu Wsi w Witowie. Zdajemy sobie sprawę z dobroczynnych właściwości przebywania na świeżym powietrzu, ale trzeba pamiętać, że turyści podróżują, korzystają ze środków komunikacji, restauracji i innych miejsc dostępnych publicznie, co może sprzyjać rozprzestrzenianiu się epidemii - wyjaśniły władze TPN. Sytuacja zmienia się dynamicznie, o wszelkich zmianach będziemy informować - dodają władze parku.



Zamknięcie terenu Tatr nie dotyczy mieszkańców powiatu tatrzańskiego. Osoby, które aktualnie przebywają w schroniskach, proszone są o rozważenie powrotu do domów.