Przyszły tydzień przyniesie wyraźne luzowanie obostrzeń koronawirusowych. Zniesione zostaną te najdotkliwsze, co będzie miało ogromne znaczenie gospodarcze.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Turczyk / PAP

Wielu z nas na pewno czeka na noc z czwartku na piątek. Wtedy wraz z wybiciem północy działalność będą mogły wznowić wszystkie te bary, kawiarnie i restauracje, które są zlokalizowane w zamkniętych pomieszczeniach. Lokale będą mogły przyjmować maksymalnie 50 proc. gości.

Od piątku działalność wznawiają także siłownie - po 7 miesiącach zamknięcia. Gości będą mogły przyjmować także baseny.

W przyszłym tygodniu ważny będzie także pilotaż tzw. certyfikatów covidowych, czyli uznawanych na terenie całej Unii Europejskiej zaświadczeń potwierdzających bycie zaszczepionym lub ozdrowieńcem. To pozwoli na łatwiejsze przekraczanie granic. Będzie to bardzo ważne dla branży turystycznej, która liczy na to, że w wakacje odrobi straty.