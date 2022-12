Bardzo małe jest zainteresowanie szczepieniami przeciwko koronawirusowi dla dzieci, które skończyły sześć miesięcy i nie mają jeszcze pięciu lat. Tej grupie wiekowej preparat podawany jest od poniedziałku. Jak ustalił reporter RMF FM, do piątku w całym kraju szczepionkę dostało zaledwie 157 dzieci. Skierowań wystawiono prawie dwa miliony.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wyznaczony termin na szczepienie ma 615 dzieci, czyli dużo mniej niż zaledwie 1/10 proc. uprawnionych. Tak małego zainteresowania spodziewał się m.in. szef Kliniki Pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (nauki o szczepieniach - przyp. red.) i ekspert Lux Medu prof. Ernest Kuchar.

Te szczepienia nie będą powszechne, przynajmniej na początku, nie będą masowe. To są szczepienia rodziców najbardziej światłych - komentuje.

Prof. Kuchar dodaje, że przeciwskazania są wąskie. Mamy ogromne doświadczenie związane z tymi szczepionkami. W skali kraju podano miliardy dawek, to są miliardy doświadczeń. Przeciwskazania są takie jak w przypadku dorosłych: przeciwskazania słabsze-względne to aktualna choroba dziecka. Natomiast jeżeli dziecko dostało po pierwszej dawce wstrząsu, co może się zdarzyć, lecz jest to skrajnie rzadkie, będzie zwolnione z kolejnych dawek, bo jest to przeciwskazanie silne - dodaje ekspert.

Szczepienie to zmniejszenie ryzyka powikłań

Specjaliści zachęcają do szczepień dzieci, m.in. po to, by zmniejszyć u nich ryzyko powikłań po zakażeniu koronawirusem oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo, że zarażą osoby z grup ryzyka, czyli swoich dziadków i pradziadków.

Niestety, jako pediatra muszę informować, że rośnie liczba epizodów zatorowo-zakrzepowych u małych dzieci. To też jest efekt Covid-19, tylko taki, który przychodzi później, zazwyczaj po kilku miesiącach. Powinniśmy promować szczepienia, mimo że sama choroba jest łagodniejsza. Pamiętajmy jednak o zagrożeniach późnych, a tych również przy wariancie Omikron nie jest mało - przekonuje immunolog i pediatra doktor Paweł Grzesiowski.

Najmłodsze dzieci na szczepienie może zarejestrować rodzic albo opiekun. Można to zrobić na przykład przez infolinię NFZ 989, Internetowe Konto Pacjenta albo w punkcie szczepień.

Podstawowy schemat szczepienia najmłodszych dzieci w Polsce zakłada podanie im trzech dawek preparatu firmy Pfizer.

Wśród dzieci w wieku 5-11 lat podstawowe szczepienie przeciwko Covid-19 ma za sobą 438 tysięcy dzieci. Pierwszą dawkę przypominającą przyjęło spośród nich 14 886 osób.