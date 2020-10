"Prezydent Andrzej Duda nie ma większych objawów. Przechodzi całość jak większość zakażonych" - tak informuje Pałac Prezydencki. Od sobotniego poranka wiemy, że Andrzej Duda jest zakażony koronawirusem. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze "Gazety Wyborczej", prezydent przebywa razem z pierwszą Damą w prezydenckiej rezydencji Promnik w Rudzie Tarnowskiej, w pobliżu Garwolina.

Prezydent Andrzej Duda / Andrzej Lange / PAP

W rezydencji - jak w każdej innej willi kancelarii prezydenta - jest zainstalowany sprzęt do telekonferencji, który umożliwia Andrzejowi Dudzie wykonywanie obowiązków.

W wyniku przeprowadzonego testu wiem, że jestem chory na koronawirusa, nie odczuwałem i nie odczuwam żadnych symptomów, zwłaszcza tych najbardziej typowych jak zanik smaku, zanik węchu, niczego takie nie miałem i nie mam - mówił w sobotę prezydent w nagraniu zamieszczonym na Twitterze.

Czuję się dobrze i najbliższe dni, kiedy będę w samoizolacji razem z żoną zresztą, będę oczywiście pracował zdalnie. Nie ma z tym żadnego problemu, jestem w pełni sił, mam nadzieję, że tak pozostanie - dodał Andrzej Duda.



Przeprosił tych wszystkich, którzy są narażeni na procedury kwarantanny w związku z tym, że spotykali się z nim w ostatnich dniach. Gdybym odczuwał jakiekolwiek symptomy koronawirusa, proszę mi wierzyć, wszystkie spotkania byłyby odwołane - powiedział Duda.

Staraliśmy się zachować środki ostrożności wszystkie, które w ostatnim czasie były wdrażane - maseczki, rękawiczki w sytuacji bezpośredniego zetknięcia. Mam nadzieję, że nikt z państwa nie zachoruje, wierzę w to, że te środki ochrony także trzymane odległości, dystanse społeczne były wystarczające - powiedział Duda.



Prosił, by dbać o seniorów, podkreślił, że zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Zaduszki, czyli okres, w którym tradycyjnie spotykamy się z rodziną, w tym z naszymi rodzicami i dziadkami.



Proszę, żebyśmy byli szczególnie na nich wyczuleni, to zwłaszcza dla nich koronawirus jest niebezpieczny. Prosiłbym, aby w miarę możliwości seniorzy pozostali w domu, aby w miarę możliwości nie wychodzili w miejsca publiczne, gdzie teoretycznie mogą ulec zarażeniu - powiedział prezydent.



Prosił, by być wyczulonym na potrzeby seniorów, pytać, czy czegoś nie potrzebują.



Na zakończenie prezydent podziękował za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia, które otrzymał.

Zarażony rzecznik prezydenta Błażej Spychalski

Wszystko wskazuje na to, że prezydent zaraził się od jednego z funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa. Niestety - prezydent mógł zarazić kilka osób ze swojej kancelarii. Pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymał rzecznik Dudy, Błażej Spychalski.

"Dziękuję za wszystkie przesłane życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Niestety Covid-19 przebiega u mnie w sposób objawowy. Proszę także o zrozumienie, że przez najbliższe kilka dni mogę nie odpowiadać na telefony bądź SMS-y. Pamiętajcie proszę - maseczka, dystans, dezynfekcja" - napisał dziś na Twitterze Błażej Spychalski.