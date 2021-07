Z analiz i prognoz wynika, że na przełomie września, października czy listopada możemy mieć do czynienia z ponownym przyspieszeniem zakażeń i trzeba traktować to jako najbardziej prawdopodobny scenariusz - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski / Mateusz Marek / PAP

We wtorek w siedzibie resortu zdrowia odbyło się posiedzenie sztabu, na którym omawiano sytuację epidemiczną w Polsce. Po zakończeniu spotkania minister zdrowia Adam Niedzielski, na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim, podkreślał konieczność przygotowania się na wszystkie możliwe scenariusze rozwoju pandemii.

Szef MZ powiedział, że z analiz i prognoz wynika, że "na przełomie września, października czy listopada możemy mieć do czynienia z ponownym przyspieszeniem zakażeń i trzeba traktować to jako najbardziej prawdopodobny scenariusz".

Rozwój pandemii zależny od szczepień

Powiedział, że rozwój pandemii zależy m.in. od tego, jak dużo osób zdecyduje się na zaszczepienie.

Jeżeli ten parametr wyszczepienia będzie stosunkowo wysoki, to oczywiście to apogeum fali zachorowań, zakażeń, będzie stosunkowo niskie, bo mówimy tutaj o przedziałach 1-2 tys. zakażeń. Jeżeli natomiast te parametry immunizacji będą zdecydowanie gorsze, to w najbardziej czarnym scenariuszu mówimy o blisko 15 tys. zakażeń. Więc ten rozdźwięk jest potężny i on jest najbardziej uzależniony od tego, ile szczepień w kraju zostanie wykonanych - powiedział Niedzielski.

Zdaniem szefa resortu zdrowia, "najlepszą formą ograniczenia możliwości pojawienia się wzrostu zakażeń na jesieni jest szczepienie".

Niedzielski podczas konferencji prasowej przytoczył dane, które - jego zdaniem - pokazują skuteczność szczepień przeciw Covid-19. W Polsce mamy identyczny poziom zgonów, co w Stanach Zjednoczonych. Ten parametr wynosi 98,8, co pokazuje, że szczepienie chroni przed zgonem, hospitalizacją, ale również przed zakażeniem - mówił.

Minister zdrowia podkreślił, że priorytetem pozostaje sekwencjonowanie genomu. W tej chwili na 600 przypadków tygodniowo, ok. 300 sekwencjonujemy. (...) Mamy pełny obrazek tego, jak wygląda sytuacja pod kątem wzrostu udziału mutacji Delta - powiedział.

Niedzielski zwrócił uwagę, że wśród osób w pełni zaszczepionych odnotowuje się niewielki procent zakażeń mutacją Delta.

Minister zdrowia zaapelował także o zgłaszanie się do szczepień przeciw Covid-19.

Według najnowszych danych w Polsce wykonano dotąd ponad 30 mln szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 14 mln osób.