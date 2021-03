Mamy bardzo trudną sytuację na Śląsku – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Szef resortu zdrowia ujawnił na antenie RMF FM, że dziś jest 31 757 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Dane z podziałem na poszczególne województwa poznamy pod godz. 10:30.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Szydłowski / PAP

Wczoraj w woj. śląskim było 5095 nowych zakażeń koronawirusem - tym samym właśnie ten region znalazł się w piątek na drugim, po Mazowszu, województwie z największą liczbą pozytywnych testów na koronawirusa.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznawał, że sytuacja na Śląsku jest w tej chwili bardzo zła. Przygotowujemy specjalny plan ewentualny plan ewentualnej relokacji pacjentów z wykorzystaniem transportu lotniczego, wojskowego do regionów, gdzie są dostępne łóżka szpitalne. Prace logistyczne trwają pełną parą - mówił gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Ponad 31 tys. nowych zachorowań

Dziś jest 31 757 nowych zakażeń koronawirusem - ujawnił minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM. To o 5 tys. więcej niż było tydzień temu. To nieco mniejsza dynamika niż wczoraj. Niestety nie ma tutaj żadnych pozytywnych sygnałów - podkreślił Niedzielski. Trzeba się spodziewać, że apogeum trzeciej fali będzie w okresie okołoświątecznym - przyznał. Według Niedzielskiego stan jest absolutnie krytyczny.



Wczoraj padł rekord zakażeń - mieliśmy 35 143 pozytywnych wyników testów na koronawirusa.

Godzina policyjna? "Bierzemy pod uwagę wszystkie scenariusze"

Jedynym elementem, który odróżnia nas w poważny sposób od innych krajów (w obostrzeniach - przyp. red.), to zastosowanie godziny policyjnej. To nie zawsze jest stosowane w ramach stanów wyjątkowych - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Regulacyjnie musielibyśmy takie obostrzenia wprowadzać poprzez ustawę - dodawał Niedzielski.

Bierzemy pod uwagę wszystkie scenariusze - i te optymistyczne, ale i te bardzo czarne - przyznał minister zdrowia. Krzysztof Ziemiec dopytywał swojego gościa, czy oznacza to możliwość wprowadzenia godziny policyjnej. Jeżeli sytuacja będzie taka, że w ciągu najbliższego tygodnia, półtora tygodnia nie będziemy widzieli, że dochodzi do przesilenia, że zmieniają się trendy, to na pewno będziemy musieli rozważać takie scenariusze - stwierdził Niedzielski.

Nowe obostrzenia

Od dziś w życie wchodzą nowe, dodatkowe obostrzenia. Będą obowiązywać do 9 kwietnia. Co się zmienia?



Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte

W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte

Żłobki i przedszkola zostają zamknięte - wyjątkiem są dzieci medyków i służb porządkowych

Do 9 kwietnia w kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra

Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe

Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej



Ankieta Jak oceniasz nowe obostrzenia, wprowadzone przez rząd? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jak oceniasz nowe obostrzenia, wprowadzone przez rząd? Są niewystarczające, konieczny jest całkowity lockdown 47% Są adekwatne do obecnej sytuacji epidemicznej 13% Są niepotrzebne, wirusa w ten sposób nie zdusimy 37% Nie mam zdania 3%

głosów: 2437