Od dziś w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III i konsultacje dla ósmoklasistów. Tydzień później ruszą konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie nadal ma się odbywać nauka zdalna. Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 21 326 potwierdzonych zakażeń i 996 ofiar śmiertelnych. Wciąż najwięcej zakażeń notuje się na Śląsku. Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju już 9 194 zakażonych.

05:16 USA

O 638 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych. Łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi 97 698 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Poprzednio przyrost zgonów mniejszy niż tysiąc w ciągu doby odnotowano w USA w poniedziałek.

Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19. Przy zachowaniu obecnego trendu bilans ten przekroczy w USA 100 tys. jeszcze w maju.

Liczby (wykrywanych) przypadków i śmierci spadają w całym kraju! - napisał w niedzielę na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

05:15 USA zamykają granice dla cudzoziemców, którzy byli ostatnio w Brazylii

Rząd Stanów Zjednoczonych zamknął w niedzielę granice dla większości cudzoziemców, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywali w Brazylii - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Kayleigh McEnany.



McEnany wyjaśniła, że decyzja Waszyngtonu nie dotyczy przepływu handlu między obydwoma krajami. Mamy nadzieję, że będzie to tymczasowe, ale z uwagi na sytuację w Brazylii zrobimy wszystko, co konieczne, aby chronić naród amerykański- powiedział doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien.



O'Brien dodał, że Stany Zjednoczone przeanalizują możliwość zastosowania podobnych decyzji w stosunku do innych krajów z Ameryki Południowej.



Zakazem wjazdu na teren USA nie są objęte osoby posiadające zieloną kartę oraz bliscy krewni obywateli amerykańskich.

05:13 Brazylia

653 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Brazylii - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. W sumie na Covid-19 w tym kraju zmarło 22 666 osób.

Potwierdzono także 15 813 nowych zakażeń, co oznacza, że w Brazylii zainfekowanych koronawirusem jest 363 211 osób. Brazylia pod względem liczby zakażeń jest druga na świecie, za USA, natomiast pod względem śmiertelności - szósta, za USA, Wielką Brytanią, Włochami, Hiszpanią i Francją.

05:09 Powrót uczniów klas I-III podstawówek do szkoły

Szkoły mają funkcjonować w określonym reżimie sanitarnym. Zalecenia wydał resort edukacji, zdrowia i GIS. Zgodnie z nimi, wszyscy pracownicy szkoły - w razie konieczności - powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.

Według wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących zajęć dla klas I-III w grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego będzie można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej jednak niż o dwoje. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani mają być ci sami nauczyciele.