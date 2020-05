Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" uważa, że przepisy dotyczące prowadzenia od poniedziałku przez nauczycieli "konsultacji" z uczniami są nieostre, nie wiadomo m.in. jaki ma być wymiar tych konsultacji oraz jak mają być wynagradzani nauczyciele za ich prowadzenie.

Jedna ze szkół podstawowych w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 25 marca lekcje prowadzone są zdalnie.