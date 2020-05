10,5 mln wirtualnych odwiedzin, odnotowanych w ciągu 71 dni (od 12 marca do 22 maja), to niewiele mniej niż w całym 2019 roku, kiedy muzeum fizycznie odwiedziło 14,1 mln osób. Władze muzeum zachęcają do dalszych wizyt online. Placówka jest zamknięta dla zwiedzających z powodu obostrzeń obowiązujących w regionie paryskim Ile-de-France w związku z Covid-19.

