Lekarze i inni pracownicy służby zdrowia we Francji w opublikowanym w poniedziałek liście otwartym do prezydenta Emmanuela Macrona apelują o reformę służby zdrowia, a sytuację krajowych szpitali w czasie pandemii Covid-19 nazywają „katastrofalną”.

Zdjęcie ilustracyjne / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Reforma ścieżki kariery pracowników medycznych, równy dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich, reforma psychiatrii i ubezpieczenia zdrowotnego, modernizacja studiów medycznych - to postulaty, które znalazły się w manifeście pracowników służby zdrowia, zamieszczonym w dzienniku "Liberation".



Sygnatariusze przyznają w nim, że szpitale wymagały reformy jeszcze przed wyborem Macrona na prezydenta w 2017 roku, ale żądają od szefa państwa zdecydowanych działań.



"Epidemia Covid-19 postawiła na pierwszym planie kruchy, pozbawiony środków do życia szpital (...)" - piszą lekarze, nawiązując do retoryki przyjętej przez Macrona, który o sytuacji w związku z koronawirusem powiedział: "Jesteśmy w stanie wojny". "Po blitzkriegu, po pierwszej fali ataku, nadszedł czas na okopy (...), ale wyczerpani żołnierze potrzebują wsparcia" - dodają.

Większe zapotrzebowanie na leczenie psychiczne

Medycy przypominają, że najwyższą cenę za pandemię płacą umierający masowo na Covid-19 pensjonariusze domów opieki oraz ich bezradni opiekunowie, którzy od lat informowali o braku personelu i środków na te placówki.



Autorzy listu podkreślają również, że jednym ze skutków pandemii jest większe zapotrzebowanie na leczenie psychiatryczne z powodu stresu i zmian w funkcjonowaniu społecznym. Tymczasem - jak wskazują - dziedzina psychiatrii od lat wymaga reformy.



Wskazuje się ponadto na niedofinansowanie oraz deficyt personelu pogotowia ratunkowego.



Pojedyncze premie za pracę w czasie pandemii nie wystarczą - piszą lekarze, żądając od rządu i prezydenta kompleksowych działań.



Konsultacje ws. reformy służby zdrowia

Medycy przypominają o strajkach pracowników szpitali z zeszłego roku i wskazują, że 1300 szefów oddziałów szpitalnych i placówek medycznych we Francji złożyło na początku roku rezygnację z pełnienia funkcji, protestując w ten sposób przeciw niedofinansowaniu placówek medycznych.

Tymczasem minister zdrowia Olivier Veran, zapowiadając w zeszłym tygodniu konsultacje w sprawie reformy służby zdrowia, przypomniał, że Francja jest jednym z krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) najwięcej wydających na służbę zdrowia.



Konsultacje z sektorem służby zdrowia na temat reform rozpoczynają się w poniedziałek.