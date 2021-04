Mniej chorych, ale więcej pacjentów w ciężkim stanie - tak wygląda sytuacja epidemiczna w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. W placówce leczonych jest obecnie 263 pacjentów zakażonych koronawirusem. Lecznica nadal może przyjąć 318 chorych.

Lekarze zakładają pacjentce hełm ułatwiający oddychanie na oddziale szpitala tymczasowego w Warszawie / Andrzej Lange / PAP

Do respiratora w tymczasowym na Stadionie Narodowym podłączonych jest 20 osób. Liczba chorych korzystających z tego urządzenia zatem nie zmieniła się na przestrzeni ostatnich godzin.

W całej lecznicy jest jednak mniej pacjentów w porównaniu do ostatnich kilkunastu dni. Był moment, że w tymczasowym na Stadionie Narodowym leczono ponad 300 osób.

Pewną swobodę łóżkową odzyskuje też patronacki dla szpitala utworzonego na Stadionie Narodowym - Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej. Obecnie przebywa tam 320 pacjentów. Był moment, że w placówce leczono jednocześnie 400 chorych.

Rośnie liczba ciężkich przypadków

Niestety nie można powiedzieć, że w warszawskim szpitalu klinicznym jest mniej ciężkich przypadków. Wręcz odwrotnie - aż 55 osób, leży tam pod respiratorem. Dodatkowo 13 chorych, w tym kilkoro w bardzo młodym wieku, podłączonych jest do ECMO, czyli sztucznego płuca.

Średnia wieku osób przyjmowanych do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym spadła natomiast do 59 lat. Przedstawiciele placówki powiedzieli dziennikarzowi RMF FM Mariuszowi Piekarskiemu, że każdego dnia do lecznicy przyjmowanych jest kilka osób w wieku 25-30 lat.

Stabilizacja? Najnowsze dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce

Resort zdrowia poinformował dziś o 28 073 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 571 chorych na Covid-19. W szpitalach w całym kraju przebywa obecnie ponad 32 200 pacjentów z koronawirusem.



Najwyższe bilanse nowych zakażeń zanotowały - podobnie jak w poprzednich dniach - Śląskie (4506) i Mazowsze (4115).



Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 2 415 584 wykryte zakażenia i 54 737 ofiar śmiertelnych.