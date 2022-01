Od dziś można testować się w kierunku SARS-CoV-2 także w aptekach. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że na starcie w programie uczestniczą 64 punkty apteczne, w godzinach popołudniowych liczba ta wzrosła do 105. To mniej niż 1 proc. wszystkich placówek tego typu w kraju.

Ministerstwo udostępniło także specjalną mapę, na której można sprawdzić, gdzie są apteki wykonujące testy. / Shutterstock

Zgodnie z rozporządzaniem w sprawie wykazu badań diagnostycznych farmaceuta może od dziś wykonać m.in. test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2. Testy są opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie jest na nie potrzebne skierowanie. Wykonuje się je w aptekach, które spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa (m.in. wydzielone pomieszczenie do przeprowadzenia testów). Pacjent otrzymuje wynik za pośrednictwem SMS-a lub przez konto IKP.

"Na starcie programu mamy 64 apteki, w których można wykonać test antygenowy. Kolejne 19 przesłało dokumenty zgłoszeniowe" - poinformował w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski. Oznacza to, że na 13 tys. aptek w całej Polsce przetestować się na obecność koronawirusa można w zaledwie 0,5 proc. placówek tego typu.





Testy w aptekach możliwe, ale zainteresowanie farmaceutów niewielkie

Niewielkie zainteresowanie aptekarzy zorganizowaniem testów w kierunku koronawirusa w swoich punktach wynika m.in. z tego, że brakowało im czasu na przygotowania, wielu rzeczy dowiadywali się się oni w ostatniej chwili, albo nie wiedzą do tej pory - na przykład czy dostaną środki ochrony osobistej albo, czy będą mogli testować dzieci. Do tego nie wszystkie apteki, które wykonują szczepienia, mogą wykonywać testy. W ich przypadku wymagania lokalowe są bardziej wyśrubowane.

W pomieszczeniu, w którym będzie pobierana próbka, musi być umywalka z ciepłą wodą. Dodatkowo w archiwum musi być szafa zamykana na klucz - mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM Magdaleną Grajnert Mariusz Kisiel ze Związku Aptek Franczyzowych, zrzeszającego 80 aptek.

Apteka, wykonująca testy antygenowe powinna być wyposażona także m.in. w stolik zabiegowy urządzonego, zestaw do wykonywania opatrunków, pakiety odkażające, środki ochrony indywidualnej (fartuchy, maseczki, rękawiczki), dozownik z mydłem w płynie i ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, termometr bezdotykowy do mierzenia pacjentowi temperatury przed wykonaniem testu, sprzęt komputerowy z dostępem do internetu i drukarką, miejsca pozwalającego na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się testowaniu, pojemników na zakaźne materiały medyczne.

O szczegółowych wymaganiach lokalowych aptekarze dowiedzieli się wczoraj. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił wówczas, że z zakresu zasad testowania i pobierania wymazu przeszkolono we wtorek i środę ok. 5 tys. farmaceutów.

Testowanie w aptekach sprawdził w praktyce dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Nasz dziennikarz był przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. W placówce nie można jeszcze jednak wykonywać wymazów, ponieważ testów jeszcze fizycznie tam nie ma.

Wszystko jest uzależnione od hurtowni farmaceutycznej, która przyjeżdża. Testy są przywożone tak, jak szczepionki razem z dostawą. Czekamy z niecierpliwością. To będzie w naszym przypadku godz. 11-12 - powiedziała Monika Wąsowska-Imielska, właścicielka placówki.

Oznacza to, że w tej aptece testy rozpoczną się najwcześniej po południu, choć i to nie jest jeszcze pewne.

Farmaceuci w tym momencie stają przed nie lada wyzwaniem zorganizowania przestrzeni do tej wymazówki - podkreśla Wąsowska-Imielska.

Dodatki lub ujemny wynik testu w aptece. Co teraz?

Jeśli wyniku testy będzie dodatni, pacjent pozostaje w izolacji i skontaktuje się z nim sanepid. W przypadku ujemnego wyniku, ale występujących objawów infekcji i złego samopoczucia, pacjent powinien poprosić lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na test PCR lub samodzielnie wypełnić formularz online, by go wykonać. Dostępny jest on na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa.

Po teście, jeśli wynik będzie negatywny, pacjent otrzymuje, ważny 48 godzin, Unijny Certyfikat Covid.

Nie tylko testy w aptekach

Zgodnie z rozporządzeniem, farmaceuci będą mogli również wykonać badanie podstawowych paramentów życiowych: ciśnienie krwi, tętno, puls oraz saturacja krwi oraz pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczyć wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR - ang. Waist-Hip Ratio). Farmaceuta będzie mógł także wykonać test stężenia glukozy we krwi; kontrolę panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy) oraz szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptoccocus z grupy A, Helicobacter - test z krwi.