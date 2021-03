Rząd wprowadza przepisy zwalniające niektóre osoby z obowiązku noszenia maseczki ochronnej. Chodzi o tych, którzy mają problemy z oddychaniem, co potwierdza odpowiednie zaświadczenie od lekarza.

Przyłbica ochronna na zdjęciu ilustracyjnym / Darek Delmanowicz / PAP



Od soboty, 27 lutego, można stosować do osłony twarzy jedynie maseczki. Resort zdrowia rekomenduje używanie maseczek medycznych (potocznie zwanych chirurgicznymi) oraz filtrujących. Zaznacza jednak, że mogą to być także maseczki materiałowe. Najważniejsze jest to, by maseczka prawidłowo zasłaniała nos i usta.

Teraz Ministerstwo Zdrowia wprowadza przepis dający możliwość, by osoby z problemami z oddychaniem, posiadające zaświadczenie lekarskie, nie musiały nosić maseczek.



Dotyczy to osób obciążonych zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreśla jednak, że taka możliwość jest "pewną próbą".

"Jeśli zauważymy, że ten nakaz noszenia maseczek jest lekceważony i pojawia się coraz więcej tłumaczeń o niepełnosprawności i gdy nagminnie prawo będzie łamane, to możemy ten przepis cofnąć" - ostrzegł.

Zaapelował o odpowiedzialność, bo - jak podkreślił - "to nie jest czas na lekceważenie prawa", bo epidemia się rozwija, trzecia fala rośnie.

Dziś przekroczony został pułap 21 tys. nowych, dziennych zachorowań na Covid-19.





Resort zdrowia przekazał, że wykryto 21 045 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej na Mazowszu - 3 756. To największa dzienna liczba nowych przypadków od początku tego roku. Zmarło 375 chorych. Tydzień temu - 4 marca - było 15 250 nowych przypadków, a dwa tygodnie temu - 25 lutego.

Jest więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że rząd ogłosi, iż na Mazowszu zamknięte zostaną szkoły, hotele, galerie handlowe, kina, teatry i infrastruktura sportowa.

Wcześniej na taki krok - wprowadzenie obostrzeń regionalnych - rząd zdecydował w przypadku województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.