Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ogłosiła zakaz gromadzenia się na terenie tzw. Miasteczka Studenckiego AGH, największego osiedla domów studenckich w Polsce. Decyzja obowiązuje do odwołania.

Na zdj. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej / Jacek Bednarczyk / PAP

Decyzja ta jest podyktowana troską i dobro wspólne studentów i mieszkańców. Mamy także na uwadze zalecenia służb i organów państwowych - powiedziała rzeczniczka prasowa uczelni Anna Żmuda-Muszyńska. Zakaz obejmuje zarówno osoby mieszkające na Miasteczku Studenckim AGH, jak i osoby spoza kampusu.

Jak dodała rzeczniczka, od środy studenci masowo opuszczają akademiki i wyjeżdżają do domów. Podkreśliła, że żacy mają prawo pozostać w akademikach. Uczelnie wprowadziły zakaz odwiedzin w domach studenckich i nie kwaterują nowych osób.



Według informacji PAP jeszcze w środę wieczorem studenci bawili się, m.in. grillowali, na Miasteczku AGH. W czwartek teren ten jest opustoszały.



Część akademików ma również wydzieloną przestrzeń hostelową. Decyzją władz AGH do 14 kwietnia akademiki zawieszają działalność hostelową i nie wynajmują pokoi turystom. Dotychczasowe rezerwacje miejsc zostały anulowane, jednak osoby, które są już zameldowane w hostelach, mogą w nich pozostać.



Miasteczko Studenckie AGH jest największym tego typu osiedlem akademickim w Polsce, jego powierzchnię zajmuje 20 domów studenckich AGH, które zamieszkuje ponad 7 tys. studentów. W obrębie miasteczka znajduje się też kilka akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są tutaj także kluby i sklepy.



AGH zachęca studentów do samodzielnej nauki i prosi, aby czekali na informacje od swoich wydziałów o formach nauki i zajęć online, które będą się odbywać do 25 marca.