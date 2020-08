19 obywateli Ukrainy z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w Śląskiem. Cała grupa przebywa w izolacji w Chałkowie niedaleko Kłobucka. W nocy część z tych osób przewieziono na badania do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Nowak / PAP

Wszyscy zakażeni przyjechali do Polski do pracy. A ponieważ są z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej, musieli przejść dwutygodniową kwarantannę. Wtedy zrobiono im testy, które dały wynik pozytywny.

Wówczas to najpewniej pośrednik, który miał sprowadzić tę grupę do Polski, zdecydował o przewiezieniu wszystkich z Wąsosza do oddalonego o kilkanaście km do Chałkowa.

W nocy niektóre osoby przewieziono do szpitala. Ukraińcy poprosili o pomoc urzędników tamtejszej gminy. Twierdzili, że nie zapewniono im wystarczającej ilości jedzenia, nie mają też lekarstw, a część z nich źle się czuje. Dlatego w nocy kilka karetek zabrało 10 osób na badania do szpitala, ale ponieważ objawy choroby są łagodne, wszyscy rano wrócili do Chałkowa.

W tej chwili wyżywienie i pomoc zapewnia tej grupie gmina Lipie. Sprawa została już zgłoszona policji.