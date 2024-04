We wtorek na drodze krajowej nr 32 na wysokości Dzikowa koło Krosna Odrzańskiego zderzyły się bus z samochodem osobowym - poinformowała GDDKiA. Ranne zostały trzy osoby. Droga do granicy z Niemcami jest zablokowana.

Wypadek / Shutterstock



Do wypadku doszło po g. 13. Jedna osoba została zabrana do szpitala w Zielonej Górze śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwie osoby do szpitali przewieziono karetkami - poinformowała kom. Justyna Kulka, rzeczniczka policji w Krośnie Odrzańskim.

Droga krajowa w kierunku granicy z Niemcami jest zablokowana. Wyznaczono objazd dla samochodów osobowych przez miejscowość Wężyska - powiedziała kom. Kulka.

Samochody ciężarowe muszą stać w korku i czekać na odblokowanie dróg. Utrudnienia, jak szacuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mogą potrwać do g. 16-17.