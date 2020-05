W sobotę w Polsce odnotowano 241 zakażeń koronawirusem, a 8 osób zmarło. Od początku pandemii w naszym kraju zarejestrowano 18 257 przypadków Covid-19 oraz 915 zgonów. Łącznie 7175 osób wyzdrowiało.

Koronawirus w Polsce. Personel w laboratorium badającym próbki na Covid-19 / Leszek Szymański / PAP

W sobotę po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 73 nowych zakażeniach. Dotyczą one województw: śląskiego (27), mazowieckiego (19), dolnośląskiego (9), łódzkiego (7), pomorskiego (6), małopolskiego (3), opolskiego (2).

Oprócz tego zmarły trzy osoby. Są to: 79-latka i 85-latka z Wolicy oraz 69-latek z Warszawy.

Z kolei podczas podawania porannego bilansu, MZ poinformowało o 168 zakażeniach. Nowe przypadki dotyczyły województw: śląskiego (138), dolnośląskiego (10), opolskiego (6), wielkopolskiego (5), małopolskiego (4), podkarpackiego (1), pomorskiego (1), kujawsko-pomorskiego (1), świętokrzyskiego (1), zachodniopomorskiego.

Do rana zmarło także pięć osób. Chodzi o: 67-letniego mężczyzny z Krakowa, 68-letniego mężczyzny z Krakowa, 92-letniego mężcyzny ze Zgierza, 71-letniej kobiety z Tychów, 81-letniego mężczyzny z Kędzierzyna-Koźla (mieszkaniec woj. śląskiego). Większość osób miała choroby współistniejące.

Do tej pory w Polsce z COVID-19 wyleczyło się 7175 osób.

Łącznie w sobotę odnotowano 241 nowych zakażeń oraz 8 zgonów. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 18 257 przypadków koronawirusa. 915 osób zmarło.

90 tys. osób na kwarantannie

Według rządowych informacji w szpitalach przebywa obecnie 2407 osób, u których wykryto patogen. 90386 jest objętych kwarantanną, a nadzorem epidemiologicznym 18 355.



Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną, dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.



Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym, oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.





Informacja, że ktoś jest hospitalizowany, to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa albo że jest chory na COVID-19. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.