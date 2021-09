Ponad 640 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby – to nieoficjalne dane dziennikarza RMF FM. To wzrost o niemal jedną czwartą w porównaniu do poprzedniego piątku. Wtedy Ministerstwo Zdrowia informowało o 528 nowych infekcjach.

Zdjęcie ilustracyjne / Hendrik Schmidt / PAP/DPA

Rosnąca liczba zachorowań wpływa też na sytuację w szpitalach. Wczoraj resort zdrowia informował, że w szpitalach przebywa 881 chorych z Covid-19, w tym 95 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. Tydzień wcześniej, 9 września, hospitalizowanych było 594 chorych z Covid-19, a dwa tygodnie temu, 2 września, 478.

"Czwarta fala jest już w naszym kraju"

W Polsce IV fala epidemii koronawirusa już jest - mówił wczoraj w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślał, teraz najważniejszą bronią są szczepienia.

Informacje, które codziennie przekazujemy o wzroście liczby nowych zakażeń, jeżeli porównany tydzień do tygodnia, to wzrosty są w wysokości ok. 50 proc., czyli bardzo duże. Mam nadzieję, że to skłoni Polaków do tego, aby jednak zaszczepić się - wyraził nadzieję.





Eksperci sugerują, że aby ta odporność populacyjna była na dobrym poziomie, to trzeba zaszczepić ok. 80 proc. społeczeństwa. Szczególnie, że ten wariant Delta, który w tej chwili w 100 proc. dominuje w naszym kraju, jest zdecydowanie bardziej zakaźny - ocenił Kraska.

Niepokojące słowa prof. Horbana

Można przypuszczać, że jesienna fala pandemii Covid-19 przyniesie połowę liczby zakażeń i hospitalizacji, którą obserwowaliśmy podczas fal wiosennych. Może być nawet do 10-15 tysięcy zakażeń dziennie. Na szczęście może być mniej hospitalizacji, bo wirus jest, jak się wydaje, mniej więcej o połowę łagodniejszy, choć bardziej zakaźny. Do tego dochodzi efekt szczepień - przyznaje w rozmowie z RMF FM profesor Andrzej Horban, szef działającej przy premierze Rady Medycznej.

Podstawowa baza szpitalnych łóżek covidowych przed jesienną falą pandemii to sześć tysięcy miejsc w szpitalach. Mamy nadzieję, że to wystarczy. Są na to realne szanse. To zależy od nas, od tego, jak się zachowujemy. Problem może być w województwach, które są gorzej wyszczepione - podkreśla profesor Andrzej Horban.





