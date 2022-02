Coraz mniej zakażeń koronawirusem W Polsce. Ostatniej doby odnotowano 22 070 nowych przypadków. Zmarło 31 osób z Covid-19 - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/Marcin Bielecki /

Najwięcej zakażeń jest w Wielkopolsce - 3298. Choć to region z największą liczbą nowych infekcji, to i tu zaczął się trend spadkowy.



W tym momencie mamy tylko dwa regiony, gdzie rośnie jeszcze krzywa zakażeń. To kujawsko - pomorskie i lubuskie.





Ile dokładnie nowych zakazeń w poszczególnych województwach?



Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: wielkopolskiego (3298), mazowieckiego (2926), kujawsko-pomorskiego (2538), śląskiego (1852), dolnośląskiego (1833), pomorskiego (1400), łódzkiego (1380), małopolskiego (1153), zachodniopomorskiego (1101), lubuskiego (871), lubelskiego (803), warmińsko-mazurskiego (696), opolskiego (647), świętokrzyskiego (597), podkarpackiego (461), podlaskiego (398).



Resort podał, że 116 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



MZ przekazało, że 6 osób zmarło z powodu Covid-19, 25 osób zmarło z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami.



Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 5 402 289 przypadków. Zmarło 108 120 osób z COVID-19.





Minionej doby wykonano ponad 84,7 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 25 264 testy antygenowe.



Resort podał, że łącznie przebadano dotąd 32 338 272 próbki pobrane od 31 640 245 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali takie uprawnienie, zlecili 7 467 797 badań.









Ponad 18 tys. pacjentów w szpitalach



W szpitalach przebywa 18 629 pacjentów z Covid-19, w tym 1131 osób podłączonych do respiratorów. Na kwarantannie jest 325 707 osób.



Resort przekazał, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowano w szpitalach 30 415 łóżek i 2614 respiratorów.

MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 4 611 760 zakażonych.



Tydzień temu, 6 lutego, w szpitalach przebywało 17 661 pacjentów z Covid-19, leczenia pod respiratorami wymagało 1115 chorych.