Mamy 9105 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 449 osób, 381 z nich miało choroby współistniejące - wynika z dzisiejszego raportu Ministerstwa Zdrowia. Od początku pandemii w Polsce wyzdrowiało 597 589 osób.

Koronawirus w Polsce. Centrum Terapii Pozaustrojowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Nowe przypadki dotyczą województw: kujawsko-pomorskiego (1214), śląskiego (1084), wielkopolskiego (796), mazowieckiego (765), dolnośląskiego (717), łódzkiego (615), lubelskiego (547), warmińsko-mazurskiego (534), małopolskiego (486), zachodniopomorskiego (461), pomorskiego (443), opolskiego (361), podkarpackiego (346), świętokrzyskiego (264), podlaskiego (216), lubuskiego (187). 69 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Resort poinformował, że w ciągu doby zmarło 449 osób z Covid-19. 381 z nich miało choroby współistniejące.



Od początku pandemii w Polsce zachorowało 999 924 osób. Zmarło 17 599 z nich.

Przypomnijmy, do danych z 24 listopada resort doliczył te, które nie zostały wcześniej odpowiednio zaraportowane (szerzej piszemy o tym tutaj). W globalnej liczbie zakażeń uwzględniono więc ok. 22 tys. "zgubionych" przypadków, o których informował GIS. To oznacza, że na wykresach 24 listopada mamy 32 733 nowe przypadki, choć dzienna liczba zakażonych przekazana przez resort to 10 139.

Jak zastrzega resort zdrowia, po zmianie sposobu raportowania (centralizacji) - globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

To sprawia, że poniższy wykres - na skutek wprowadzanych ręcznie przez ministerstwo wstecznych korekt - może zawierać pewne rozbieżności.

Zajęte respiratory i łóżka

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 21 tys. 351 osób, u których potwierdzono zakażenie, 2 tys. 32 chorych podłączonych jest do respiratorów.



W poniedziałek było to odpowiednio: 21 tys. 504 chorych w szpitalach, z tego 2 tys. 118 korzystało z respiratorów.



MZ podaje, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest łącznie 39 tys. 732 łóżek i 3 tys. 103 respiratory. W szpitalach przebywa obecnie 21 tys. 351 zakażonych, z tego 2 tys. 32 chorych jest pod respiratorem.







W skali kraju pula wolnych łóżek - według danych MZ - wynosi więc 18 tys. 381, a respiratorów - 1 071.



Resort przekazał też we wtorek, że na kwarantannie przebywa 262 tys. 959 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęte jest 11 tys. 305 osób.



Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 597 tys. 589 zakażonych osób