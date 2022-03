Polacy żegnają się z maseczkami. Od poniedziałku ich noszenie nie będzie już obowiązkowe, także w przestrzeniach zamkniętych: urzędach, sklepach, autobusach. Oprócz tego znika kwarantanna i izolacja. Takie zmiany ogłosił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, potwierdzając tym samym nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Co jeszcze się zmienia i czy to oznacza koniec epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie?

Minister zdrowia ogłosił od poniedziałku 28 marca zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust. Wyjątkiem są podmioty lecznicze, czyli przychodnie i szpitale. Obowiązek zakrywania twarzy dotyczy zarówno pracowników, jak i pacjentów.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zastrzegł jednak, że maseczki powinny być używane w sytuacjach, które sami identyfikujemy jako związane ze zwiększonym ryzykiem zakażenia - chodzi np. o duże skupiska ludzi.

"Wtedy rekomenduję, by używać maseczek" - powiedział.

Zniesiona zostanie także kwarantanna dla współdomowników i kwarantanna zagraniczna.

MZ znosi także izolację. Pacjenci zidentyfikowani jako pozytywni będą musieli sami się izolować w domu - podał resort.

Adam Niedzielski wyjaśnił, że osoby zakażone będą dostawać zwolnienie i będą musiały same się izolować, mając świadomość zagrożenia. Nie będzie już tym zarządzał sanepid. De facto to oznacza koniec kontroli nad tym, czy osoba zakażona rzeczywiście pozostaje w domu czy z niego wychodzi.

"Jeżeli będą pojawiały się ogniska, jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakimiś lokalnymi zjawiskami epidemicznymi, to oczywiście sanepid cały czas posiada uprawnienia do tego, żeby nakładać kwarantannę i decydować o izolacji" - zaznaczył minister zdrowia.

Resort zaznacza, że sytuacja epidemiologiczna w każdej chwili może się zmienić. "Cały czas będziemy ją monitorować" - podaje.

Czy to koniec epidemii koronawirusa?

Dr Michał Sutkowski ostrzegał kilka dni temu, że pandemia się jeszcze nie skończyła. "Musimy niewątpliwie uważać i to nie dlatego, żebyśmy się mieli bać. Nie trzeba się bać, tylko trzeba przeciwdziałać" - powiedział prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

W związku z tym Sutkowski zachęca, aby jednak w dalszym ciągu nosić maseczki w przestrzeniach zamkniętych lub dużych skupiskach ludzi.

"Ja bym się tak bardzo nie spieszył ze zniesieniem tych obostrzeń, które i tak są słabo respektowane przez Polaków. Można by było jeszcze poczekać miesiąc, dwa, obserwując sytuację" - powiedział.

Pandemia w Polsce i na świecie - dane o zakażeniach i zgonach

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na świecie stwierdzono dotychczas ponad 475 mln zakażeń i ponad 6,12 mln zgonów osób zainfekowanych.

Według danych ze środy w Polsce od początku epidemii koronawirusem zaraziło się 5 915 888 osób. Zmarło 114 480 osób z Covid-19.

Pierwsze zakażenie SARS-CoV-2 wykryto w naszym kraju 4 marca 2020 roku.

Obecnie w Polsce dominuje podwariant BA.2 wariantu koronawirusa Omikron.