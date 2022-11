Ministerstwo Zdrowia wciąż nie zamówiło szczepionek przeciwko Covid-19 dla dzieci, które skończyły sześć miesięcy - ustalił to nasz reporter. Nowe preparaty dla tej grupy zostały dopuszczone do użytku przez Europejską Agencję Leków ponad trzy tygodnie temu, dziewiętnastego października. Powodem są formalności. Wciąż nie ma pozytywnej rekomendacji dla nowych preparatów rządowej Rady ds. Covid-19.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pozytywną rekomendację dla nowych szczepionek przeznaczonych dla najmłodszych dzieci przygotował już ministerialny zespół do spraw szczepień. Brakuje jeszcze stanowiska Rady ds. Covid-19, której przewodniczy profesor Andrzej Horban.

W środę Rada ds. Covid-19 miała posiedzenie. Formalnie wciąż nie ma wydanego stanowiska w sprawie szczepień dzieci, które mają co najmniej pół roku. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będziemy mieć to stanowisko, nie oczekuję innego stanowiska niż to, które przygotował zespół do spraw szczepień - przyznaje w rozmowie z naszym reporterem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dopiero te formalne zalecenia otworzą drogę, by Polska zamówiła szczepionki. Liczymy, że w drugiej połowie listopada szczepionki do nas dotrą, jeżeli będziemy chcieli. Szczepionki są dostępne - dodaje.

Wiceminister zapewnia naszego reportera, że przedłużający się termin przygotowania rekomendacji i złożenia zamówień nie oznacza wątpliwości dotyczących szczepień dzieci.

Pierwotnie planowano, że szczepienia tej grupy rozpoczną się na początku albo w pierwszej połowie listopada. Przesuwany termin może być zaskakujący tym bardziej, że resort zdrowia zwraca uwagę, że program szczepień w ostatnich tygodniach zaczął hamować, mniej osób zgłasza się do punktów szczepień - jest to około kilkunastu tysięcy osób dziennie w całej Polsce. We wrześniu było ich nawet trzy razy więcej. Zaskakiwać może fakt, że Ministerstwo Zdrowia nie przyspiesza formalności związanych z dopuszczeniem do użytku nowych preparatów.

Obecnie prawo do czwartej dawki mają wszyscy, którzy skończyli dwanaście lat, a do trzeciej dawki - dzieci, które skończyły pięć lat.

Dzieci, które skończyły sześć miesięcy mają otrzymywać w Polsce trzydawkowy preparat firmy Pfizer. Zdaniem wiceministra Waldemara Kraski, realny termin rozpoczęcia podawania im preparatu to druga połowa listopada.