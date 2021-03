„Pojawienie się tego wirusa nic nie zmieni. Jesteśmy gotowi” – te słowa 3 lutego 2020 roku wypowiedział na antenie RMF FM ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski. Miesiąc później, 4 marca, wykryto w naszym kraju pierwsze zakażenie koronawirusem. W ciągu tego roku politycy i rządowi eksperci próbowali przekonywać nas m.in., że koronawirus „to nie jest wirus, którego będziemy się bali jak SARS-u czy MERS-u”, że tak w ogóle to „od grypy różni się tylko nazwą” i „już nie trzeba się jego bać”. Za to „trzeba pójść na wybory, tłumnie”. Nawet i bez maseczki? Przecież „one nie zabezpieczają przed wirusem i nie wiadomo, po co ludzie je noszą”… A poza tym „nie każdy lubi, nie każdy może”. Pandemiczna rzeczywistość szybko i brutalnie zweryfikowała te tezy. A my dzisiaj, równo rok od pojawienia się w Polsce koronawirusowego „pacjenta zero”, przypominamy najważniejsze i najgłośniejsze wypowiedzi i działania polityków w walce z pandemią. Co mówili i jak zmieniało się ich podejście do koronawirusa? Zobaczcie wideo, które dla Was przygotowaliśmy!

