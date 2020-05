Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin otrzymał negatywny wynik testu na koronawirusa. Taką informację przekazał wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń w rozmowie z portalem money.pl

Jacek Sasin / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Dostałem radosnego SMS-a od Jacka Sasina, wczoraj wieczorem, że jest zdrowy i wynik testu jest negatywny - poinformował wiceminister Soboń.

W poniedziałek Sasin napisał na Twitterze, że w czasie roboczego spotkania z przedstawicielami górniczych związków zawodowych miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. W związku z tym trafił na kwarantannę i rozpoczął pracę zdalną.