Są nowe, złagodzone zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące przedszkoli, żłobków i innych punktów opieki. Najważniejsza zmiana to zmniejszenie minimalnej przestrzeni przypadającej na jedno dziecko do półtora metra. Wcześniejsze regulacje, jak alarmowały samorządy, mogły doprowadzić do tego, że na przykład w Warszawie do przedszkoli trafiłby tylko co czwarty maluch.

