137 aptek wykonuje dziś testy w kierunku koronawirusa - to 1 procent ogólnej liczby placówek. A to oznacza, że w 99 proc. aptek takiego testu nie zrobicie. Darmowe testy – zgodnie z zapowiedzią rządu – miały być masowe.

Kolejna na darmowe testy przed jedną z aptek w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

Testować się w kierunku SARS-CoV-2 można się w aptekach od czwartku. Testy są darmowe i masowe - obiecywał rząd.

Na stronie pacjent.gov.pl udostępniono specjalną mapkę, na której można znaleźć najbliższy punkt wykonujący darmowe testy na koronawirusa.

Możesz ją sprawdzić, klikając <<< TUTAJ >>>

Na niej widzimy, że takich aptek jest dziś w Polsce 137.

I tak jak zauważa dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert, mieszkańcy Ciechanowa najbliższą testującą aptekę mają 100 km dalej, w Warszawie albo w oddalonym o 120 km Włocławku.

Najwięcej białych plam na mapie to północna, północno-wchodnia i zachodnia część kraju.

Na przykład w Trójmieście testują tylko 3 apteki.

Co ciekawe, do programu zgłaszają się apteki z niewielkich miejscowości, na przykład w Wolsztynie w Wielkopolsce. Ani jednego punktu nie ma w Rzeszowie, Opolu czy Zielonej Górze.

Ministerstwo Zdrowia ma nadzieję, że testujących aptek będzie przybywać i zapowiada, że w przyszłym tygodniu bez wcześniejszego zapisu test antygenowy będzie można wykonywać w tych punktach, które dziś wykonują testy PCR.

Pielęgniarka Anna Więcław Marcin Czarnobilski / Twoje Zdrowie

Dodatki lub ujemny wynik testu w aptece. Co teraz?

Jeśli wyniku testy będzie dodatni, pacjent pozostaje w izolacji i skontaktuje się z nim sanepid. W przypadku ujemnego wyniku, ale występujących objawów infekcji i złego samopoczucia, pacjent powinien poprosić lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na test PCR lub samodzielnie wypełnić formularz online, by go wykonać. Dostępny jest on na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa.

Po teście, jeśli wynik będzie negatywny, pacjent otrzymuje, ważny 48 godzin, Unijny Certyfikat Covid.

Nie tylko testy w aptekach

Zgodnie z rozporządzeniem, farmaceuci będą mogli również wykonać badanie podstawowych paramentów życiowych: ciśnienie krwi, tętno, puls oraz saturacja krwi oraz pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczyć wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR - ang. Waist-Hip Ratio). Farmaceuta będzie mógł także wykonać test stężenia glukozy we krwi; kontrolę panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy) oraz szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptoccocus z grupy A, Helicobacter - test z krwi.