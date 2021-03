Pandemia koronawirusa jak rozpędzony pociąg. Szybko nie wyhamuje. Czeka nas jeszcze nawet miesiąc walki z SARS-CoV-2, zanim zaczną się spadki liczby zakażeń i hospitalizacji - mówi specjalista chorób zakaźnych, pediatra i ekspert Luxmedu dr Ernest Kuchar.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w piątek mieliśmy niemal 26 tysięcy zakażeń i 419 ofiar. To kolejny dzień z tak wysoką liczbą nowych zachorowań. W szpitalach przebywa 22 567 chorych na Covid-19, aż 2245 z nich jest podłączonych do respiratorów. To najwięcej od początku pandemii.

W Polsce wskaźnik nowych zakażeń wynosi 53 na 100 tys. mieszkańców. W większości dominuje wariant brytyjski. Jak przyznał rzecznik resortu zdrowia, ten szczep odpowiada w naszym kraju za ponad 60 proc. nowych zachorowań. Niestety, eksperci, którzy zajmują się mutacjami, "nie mają wątpliwości - zmierzamy w kierunku 80 proc. - stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

Specjaliści zgodnie przyznają, że mamy do czynienia trzecią falą pandemii.

System zdrowia wytrzyma napór trzeciej fali?

Dr Kuchar: Pandemia jest jak rozpędzony pociąg. Szybko nie wyhamuje Michał Dukaczewski / RMF FM

Dopiero od soboty zaczną obowiązywać obostrzenia, które mogą się przełożyć na spadek zachorowań. Wyhamowywanie trzeciej fali pandemii może trwać nawet miesiąc - przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Mariuszem Piekarskim specjalista chorób zakaźnych, pediatra i ekspert Luxmedu dr Ernest Kuchar.

Jak przypomina, w sąsiadujących z nami krajach - w Czechach, Słowacji - już jakiś czas temu zabrakło miejsc w szpitalach. U nas może być podobnie - stwierdza. Ernest Kuchar nie wyklucza, że system zdrowia może paść pod naporem trzeciej fali, choć ma nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymamy.

W rozmowie z naszym dziennikarzem przyznaje, że czynnikiem, który najwięcej mówi nam o skali pandemii w Polsce, jest liczba zajętych łóżek respiratorowych. Tu jest istota problemu. (...) Nikt nie podłączy do respiratora pacjenta, który tego nie potrzebuje - podkreśla Kuchar.

W tej chwili, mamy zajęte aż 73 proc. łóżek respiratorowych.