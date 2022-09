Od 16 września, czyli od dnia jutrzejszego, wprowadzamy szczepienie drugą dawką przypominającą. Mogą z niej skorzystać osoby powyżej 12 lat, które przyjęły podstawowy schemat szczepienia i pierwszy booster - zapowiedział w czasie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według Niedzielskiego najważniejszą bronią przeciw koronawirusowi są szczepienia.

Od 16 września wprowadzamy szczepienie drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 12 lat, które przyjęły podstawowy schemat szczepienia i pierwszy booster. W ten sposób uzupełniamy te dotychczasowe zalecenia, które dotyczyły osób z upośledzoną odpornością i osób 60 plus, poszerzając grupę osób uprawnionych do szczepienia - wyjaśnił.

Niedzielski zapewnił również, że dostępne są leki przeciwko Covid-19 - molnupiravir i paxlovid.

Jesteśmy w trakcie przyjmowania kolejnych partii leku, które będą dostarczane do szpitali, gdzie przebywają osoby chorujące będące w grupach ryzyka. Chodzi o pacjentów senioralnych i o pacjentów, którzy są obciążeni różnymi chorobami, które wiążą się z osłabieniem systemu immunologicznego - dodał.

Niedzielski przekazał, że pierwszej grupie pacjentów wystawiono już ponad 5 mln skierowań na szczepienie drugą dawką przypominającą przeciwko Covid-19.

Z tej grupy skorzystało mniej więcej 1,6 mln osób, jeżeli chodzi o przyjęcie tej drugiej dawki przypominającej. Dopisując tę grupę w wieku powyżej 12 lat - jutro wystawimy e-skierowania na szczepienie dla 5,8 mln, czyli ta całkowita grupa uprawniona w tej chwili to jest ponad 10, blisko 11 mln pacjentów, z czego mniej więcej 1,5 mln pacjentów zaszczepionych, co oznacza, że będziemy mieli mniej więcej 9 mln osób do zaszczepienia (...) - powiedział Niedzielski.

Szczepionki ukierunkowane na wariant omikron

Szef resortu zdrowia dodał, że szczepienia drugą dawką przypominająca będzie wykonywane nowym preparatem. Preparatem, który jest ukierunkowany na omikron w wersji BA.1 - sprecyzował.

W tej chwili mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o dostawy do Polski szczepionek w tym wariancie, to na wrzesień mamy zagwarantowane 4 mln preparatów, z czego mniej więcej pół na pół między dwoma firmami, które przygotowały te preparaty - przekazał Niedzielski.

Dodał, że do dyspozycji będzie ok. 2 mln szczepionek Pfizera i 2 mln Moderny. W tej chwili, uruchamiając akcję szczepień (...), będziemy już dysponowali do weekendu blisko 2 mln szczepionek - zapewnił.

Przypomniał, że w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków dopuściła szczepionkę przeciwko podwariantom omikronu BA.4 i BA.5.

Obie firmy deklarują, że finalizują już w zasadzie procesy produkcji pod kątem tego wariantu, ale bardzo ważne jest to, że szczepienia zarówno te pod katem wariantu BA.1 i te drugie, które jest pod kątem wariantu BA.4 i BA.5, są oceniane w badaniach jako równie skuteczne przeciwko omikronowi, bo skuteczność jest powyżej 90 proc. - powiedział Niedzielski.

Jak działają nowe szczepionki?

Jak podkreśliła Europejska Agencja Leków (EMA) - w opublikowanym komunikacie - szczepionki są modyfikowane, aby skuteczniej przeciwdziałały krążącym wariantom SARS-CoV-2.



Badania wykazały, że Comirnaty Original/Omikron BA.1 i Spikevax Bivalent Original/Omikron BA.1 mogą wywołać silną odpowiedź immunologiczną przeciwko Omikronowi BA.1 i oryginalnemu szczepowi SARS-CoV-2 u osób wcześniej zaszczepionych. W szczególności były one bardziej skuteczne w wywoływaniu odpowiedzi immunologicznych przeciwko podwariantowi BA.1 niż oryginalne szczepionki. Skutki uboczne obserwowane w przypadku zaadaptowanych szczepionek były porównywalne do tych obserwowanych w przypadku oryginalnych i były zazwyczaj łagodne i krótkotrwałe - poinformowała EMA.



Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce Grzegorz Cessak informował 6 września, że badania wykazały, że nowe, tzw. adaptowane szczepionki zapewniają większą ilość przeciwciał zdolnych do neutralizacji wariantu Omikron BA.1 w porównaniu z obecnymi monowalentnymi szczepionkami opartymi na pierwotnym szczepie. Ponadto - jak podnosił - przeciwciała wytworzone przez te szczepionki wydają się być w stanie neutralizować inne warianty i podwarianty Omikronu, w tym BA.2, BA.2.75 i BA.5, bardziej efektywnie niż obecne szczepionki.