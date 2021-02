Trudny start rejestracji do szczepień opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych i pracowników placówek pieczy zastępczej. W zapisach pracowników, podlegających pod Ministerstwo Rodziny przeszkadzają problemy ze znalezieniem formularza i błąd, który uniemożliwia rejestrację najmłodszych opiekunów.

Zdjęcie ilustracyjne / Tamas Vasvari / PAP/EPA

Pierwszy problem to trudność ze znalezieniem formularza do zapisów internetowych. Zapisy odbywają się przez specjalną stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Link jest trudny do znalezienia - skarżą się dyrektorzy. Podpowiadamy, link można znaleźć w komunikacie o szczepieniach na stronie RCB , albo wejść bezpośrednio przez stronę>>>

Drugi problem dotyczy rejestracji pracowników 21-jednoletnich lub młodszych, czyli na przykład studentek, które często pracują w żłobkach. System odrzuca PESEL-e roczników od 1999 w górę. Pracujemy nad usunięciem błędu - usłyszał w resorcie reporter RMF FM.

Dziś ruszyły zapisy na szczepienia nauczycieli

Od poniedziałku nauczyciele oraz pracownicy żłobków, którzy chcą się zaszczepić przeciw Covid-19, mogą zgłosić chęć szczepienia . W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną ci, którzy pracują stacjonarnie w szkole, przedszkolu lub żłóbku.



Od poniedziałku 8 lutego nauczyciel, który chce zostać zaszczepiony, może zgłosić chęć szczepienia. Powinien zgłosić się do dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, w której jest zatrudniony.



Ruszyły też zgłoszenia na szczepienia przeciw Covid-19 dla pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej. Ci spośród nich, którzy będą chcieli się zaszczepić - podobnie jak nauczyciele - muszą to zgłosić do dyrektora placówki, w której pracują.

Szczepienia ruszą w piątek.