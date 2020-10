Od jutra do poniedziałku cmentarze będą zamknięte - zapowiedział na popołudniowej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Oznacza to, że 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych i 2 listopada w Dniu Zadusznym nie będziemy mogli odwiedzić grobów bliskich. Decyzja ta nie dotyczy pogrzebów. Powodem zamknięcia cmentarzy jest coraz większy wzrost zakażeń koronawirusem. Sprzedawcy zniczy i kwiatów, z którymi rozmawiała reporterka RMF FM, są zdruzgotani. Podkreślają, że decyzja zapadła bardzo późno.

Cmentarze będą zamknięte od soboty do poniedziałku / Józef Polewka / RMF FM

Utraciliśmy roczne dochody całych rodzin - mówią reporterce RMF FM Anecie Łuczkowskiej sprzedawcy zniczy i kwiatów przy Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Są zdruzgotani decyzją rządu. Jak podkreślają, te kilka dni w roku w okolicy dnia Wszystkich Świętych to czas, gdy są w stanie najwięcej zarobić.

To nawet słów brak, jak oni ludzi potraktowali, ta partia. To są dziesiątki tysięcy. Pół roku nad tym pracujemy, cała rodzina. I co? Oni nas stawiają przed faktem dokonanym - mówi jedna ze sprzedawczyń.

To są roczne dochody całych rodzin. Tych rodzin są tysiące w skali całego kraju, które się tylko tym parają, żeby zrobić kwiaty czy znicze na Wszystkich Świętych - dodaje inny sprzedawca.



Co my mamy teraz z tym zrobić? Może kupić kozy i je tym nakarmić? Jesteśmy na lodzie - podkreślają.

Mają pretensje, że decyzja została ogłoszona tak późno. Kupiliśmy towaru na 50 tys., teraz nie można go zwrócić. Nie wiadomo, co będzie dalej - usłyszała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.

Tłok na cmentarzach

Na Gorącą Linię RMF FM słuchacze informują nas natomiast o tłoku, jaki zaczął się na cmentarzach po ogłoszeniu decyzji przez rząd.

"Po ogłoszeniu zamknięcia ludzie masowo dziś ruszyli na cmentarze w Nowym Sączu. Miasto stoi w korkach, przy cmentarzach tłumy idących ludzi, jakiś dramat ogłoszenie tego na chwilę przed zamknięciem!!!" - napisał do nas słuchacz na fakty@rmf.fm



"Ogłoszenie informacji na ostatnia chwilę o zamknięciu cmentarzy to skrajna nieodpowiedzialność rządu. Mieszkam w małym mieście Ostrzeszów, podjechałam na cmentarz kilka minut po ogłoszeniu informacji i to, co się dzieje teraz podczas wyjazdu, to koszmar. Ludzie tłumnie biegiem udają się na groby bliskich, samochody stoją w korkach, a to małe miasto" - napisała z kolei pani Kinga.

Miasta zmieniają rozkłady jazdy

Z powodu decyzji rządu, miasta w ostatniej chwili zmieniają rozkłady jazdy komunikacji. Komunikacja w sobotę i w niedzielę będzie taka, jak w weekend, a od poniedziałku będzie komunikacja, która miała być wdrożona od 3 listopada - powiedział RMF FM wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Z kolei prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski podkreśla, że przygotowanie komunikacji na 1 listopada kosztowało stolicę milion zł. "Wydaliśmy setki decyzji na handel przedsiębiorcom, dla których to kluczowy dzień w roku. Od tygodni prosiliśmy o decyzję. A rząd dopiero teraz decyduje o zamknięciu cmentarzy. Kpina" - napisał na Twitterze Trzaskowski.

Rząd zapowiada pomoc dla branży cmentarnej

Uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie - stwierdził szef rządu Mateusz Morawiecki. Proszę się powstrzymać od wyjazdu - dodał. Jak tłumaczył, rząd nie chciał doprowadzić do sytuacji, by na cmentarzach i w komunikacji miejskiej gromadziło się wiele osób.

Premier Mateusz Morawiecki, już po konferencji, zapowiedział, że w związku z decyzją dotyczącą zamknięcia cmentarzy na najbliższe 3 dni, zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu. Szczegóły będą zaprezentowane w przyszłym tygodniu.



Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller dodał w swoim wpisie na Twitterze, że "wsparcie będzie kierowane w szczególności do firm, które prowadzą działalność w zakresie sprzedaży kwiatów i zniczy".



Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o kolejnym dobowym rekordzie zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Polsce 21 629 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 202 chorych na Covid-19.