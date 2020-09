Jest nowa lista krajów z zakazem lotów do Polski. Na liście znalazły się m.in. Francja, Hiszpania, Izrael i USA. Rozporządzenie obowiązuje od 16 do 29 września.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformowano w rozporządzeniu, wprowadza się zakaz wykonywania lądowań maszyn cywilnych, które wykonują loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium 30 krajów. Na liście opublikowanej w rozporządzenia są m.in. Francja, Hiszpania, Izrael, Czarnogóra, Brazylia i Boliwia.

Lista państw objętych zakazem od 16 września:

1) Belize

2) Bośni i Hercegowiny

3) Czarnogóry

4) Federacyjnej Republiki Brazylii

5) Królestwa Bahrajnu

6) Królestwa Hiszpanii

7) Państwa Izrael

8) Państwa Katar

9) Państwa Kuwejt

10) Państwa Libia

11) Republiki Argentyńskiej

12) Republiki Chile

13) Republiki Francuskiej

14) Republiki Gwatemali

15) Republiki Hondurasu

16) Republiki Iraku

17) Republiki Kolumbii

18) Republiki Kostaryki

19) Republiki Libańskiej

20) Republiki Malediwów

21) Republiki Mołdawii

22) Republiki Namibii

23) Republiki Panamy

24) Republiki Paragwaju

25) Republiki Peru

26) Republiki Surinamu

27) Republiki Zielonego Przylądka

28) Stanów Zjednoczonych Ameryki

29) Wielonarodowego Państwa Boliwia

30) Wspólnoty Bahamów

Pasażerowie, którzy mają zaplanowane loty z jednego z wymienionych krajów, powinni się spodziewać wiadomości od linii lotniczych.

Z powodu epidemii koronawirusa do 15 września obowiązywał zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych do 44 krajów m.in. do Hiszpanii, Malty, Mołdawii, Czarnogóry, czy Stanów Zjednoczonych. Warunkowo, zakaz nie był stosowany do czarterów wykonujących loty na zlecenie organizatora turystyki.

Rząd tłumaczył, że wykaz państw i terytoriów, z których wykonywanie lotów jest objęte zakazami w ruchu lotniczym, został sporządzony w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control) według stanu na 24 sierpnia 2020 r. i co do zasady uwzględnia 14-dniową skumulowaną liczbę zachorowań na Covid-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 60.