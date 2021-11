Ważna informacja dla osób, których kwarantanna skończyła się 5 lub 6 listopada. Jak przekazał Główny Inspektor Sanitarny, w związku z błędem systemu część tych osób dostaje automatyczne informacje telefoniczne o przedłużeniu zakończonej już kwarantanny.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Prosimy o zignorowanie tych informacji. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia" - tak GIS apeluje w związku z zamieszaniem z rzekomym przedłużeniem kwarantanny dla osób, które zakończyły ją 5 lub 6 listopada.

GIS tłumaczy, że powodem jest błąd systemu, który automatycznie wysyła takie telefoniczne powiadomienia.

Ile trwa kwarantanna?

Od 2 września kwarantanna i izolacja domowa wynoszą 10 dni. Przy czym lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli stan zdrowia będzie tego wymagał.

Kwarantannie podlega osoba, która:

miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie,

ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem,

została skierowana na wykonanie testu na obecność koronawirusa,

mieszka z osobą, która przebywa na izolacji domowej.





Izolacji domowej podlega osoba, u której pozytywny wynik testu na koronawirusa potwierdził zakażenie.

Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, np. z uwagi na kontakt z osobą chorą, trwa 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. Służby sanitarno-epidemiologiczne mogą podjąć decyzję o wydłużeniu lub skróceniu kwarantanny.

10 dni trwa też kwarantanna od dnia, w którym lekarza podstawowej opieki zdrowotnej kieruje nas na test na koronawirusa, do chwili uzyskania wyniku testu. Jeśli wykonamy test na koronawirusa i otrzymamy wynik negatywny, to automatycznie kwarantanna się kończy. Jeśli wynik okaże się pozytywny, trafiamy na izolację domową lub do szpitala.

Kwarantanna osoby, która mieszka z osobą chorą na Covid-19 i przebywającą na izolacji domowej, trwa tyle, ile wynosi izolacja osoby zakażonej plus 7 dni. W tym wypadku nie ma decyzji sanepidu, osoba, której to dotyczy, ma obowiązek sama poddać się kwarantannie i pilnować jej terminu.

Osoby w pełni zaszczepione są w pełni zwolnione z kwarantanny po kontakcie z chorym.



Kiedy obowiązuje izolacja domowa?

Na izolację domową trafia się automatycznie po otrzymaniu pozytywnego wynik testu na koronawirusa. Siódmego dnia otrzymuje się na swój telefon SMS dotyczący kontaktu ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Między 8. a 10. dniem izolacji powinno się uzyskać teleporadę lub poradę w warunkach domowych, po której lekarz - w zależności od stanu zdrowia - zdecyduje o tym, jak długo potrwa izolacja.

W trakcie kwarantanny nie wolno zmieniać miejsca pobytu. Wyjść można tylko na czas zrobienia testu na koronawirus i jeżeli trzeba udać się do lekarza.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi do 30 tys. zł grzywny.