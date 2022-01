Minionej dobry odnotowano 11,4 tys. nowych zakażeń koronawirusem – poinformował w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmarło 493 pacjentów z Covid-19. „Dzisiaj jest kolejny smutny dzień, ale dzień szczególny, bo przekroczyliśmy barierę stu tysięcy zgonów covidowych” – dodał szef resortu zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Adam Niedzielski na antenie TVN24 był pytany o najnowsze dane dotyczące pandemii w Polsce.

"Dzisiaj notujemy 11 400 nowych zakażeń. To podobne liczby do poprzedniego tygodnia, może troszkę mniejsze. W przypadku do zgonów to liczba jest większa niż tydzień temu, co pośrednio wynika z tego, że mamy za sobą dłuższy weekend. Odnotowano 493 zgony" - powiedział.

Szef resortu zdrowia odniósł się także do liczby zgonów w Polsce.

"Dzisiaj jest kolejny smutny dzień, ale dzień szczególny, bo przekroczyliśmy barierę stu tysięcy zgonów covidowych" - dodał.

Wczoraj ministerstwo informowało o 7785 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 19 pacjentów z Covid-19.

Szczepienia w Polsce

W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson są 21 mln 240 tys. 294 osoby. Dawkę przypominającą szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło ponad 7,5 mln Polaków.